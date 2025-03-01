С 1 марта изменились цены на билеты на поезд, и теперь они зависят от времени отправления и места покупки.
С 1 марта изменилось ценообразование на проезд на поездах Elron
По словам менеджера по коммуникациям компании Elron Кристо Мяэ, цены на билеты будут более выгодными для поездок вне часов пик. "Более дешевые билеты будут доступны в часы наименьшей загруженности, например, в будние дни и по субботам", - сказал он.
Еще одним важным изменением в новом прейскуранте является то, что стоимость билета в большей степени, чем раньше, зависит от времени его приобретения.
- Наша цель - увеличить предварительную продажу билетов, что позволит нам лучше планировать использование поездов, чем раньше, - пояснил Мяэ.
Изменение цен на билеты, вступающее в силу с марта, составит от -16% (снижение цены) до +23%. При изменении цен особое внимание уделялось тому, чтобы сделать более доступными длительные поездки по междугородним маршрутам.
Изменение цен обусловлено как ростом расходов Эстонской железной дороги на инфраструктуру в 2025 году, так и ростом цен на услуги и товары, необходимые для обеспечения поездок на поезде.
Право на проезд по льготному билету (-30%) в поездах Elron имеют граждане в возрасте до 19 лет и старше 65 лет, студенты, пенсионеры, граждане с частичной или полной утратой трудоспособности, граждане старше 17 лет с тяжелыми или умеренными формами инвалидности, сопровождающие лица инвалидов в возрасте до 16 лет, сопровождающие лица инвалидов с глубокой степенью инвалидности.
Бесплатный проезд в поездах Elron возможен для детей до 7 лет, инвалидов до 16 лет, лиц с глубокими нарушениями здоровья, лиц с тяжелыми нарушениями зрения и сопровождающих лиц с глубокими или тяжелыми нарушениями зрения.
Скидки не распространяются на 1-й класс поезда. Лицо, имеющее право воспользоваться льготным билетом, должно приобрести полный билет для поездки в первом классе.