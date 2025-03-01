ПОГОДА Ближайшие дни принесут на восток Эстонии мокрый снег и дожди

В понедельник активная область низкого давления переместится через северную часть Скандинавии, расширится своим краем через Балтийское море и усилит юго-западные и западные ветры в нашем регионе. До вечера погода преимущественно ясная, затем в Вирумаа приходят мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью -2..+1°С, на островах 0..+3°С, днем ​​поднимается до +2..+6°С.

Во вторник область низкого давления охватит северную часть Скандинавии и Карелию, и из-за ее продолжающегося давления на поле давления воздуха вокруг Балтийского моря будут дуть сильные юго-западные и западные ветры. По сегодняшним данным, в Вирумаа ночью ожидается только мокрый снег и снегопады, днем ​​мокрый снег и дождь распространятся по всей стране. Температура воздуха ночью 0..+2°С, на островах до +4°С, днем ​​+1..+6°С.

В среду вечером по всей стране пройдет гребень высокого давления, погода будет преимущественно с осадками. Дует сильный западный ветер. В течение дня над морем придет новая ложбина низкого давления, сопровождаемая дождем и мокрым снегом, причем во второй половине дня дождь усилится. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью -3..+1°С, на побережье островов до +3°С, днем ​​+1..+5°С, к вечеру опускается близко к 0°С.

В четверг вечером на востоке Эстонии продолжится снегопад и мокрый снег после того, как ложбина низкого давления сместится за Чудское озеро. В течение дня сместится гребень высокого давления, погода станет более сухой. Если вечером со стороны Балтийского моря приблизится ложбина низкого давления, могут появиться дождевые облака. Дует умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью 0..-4°C, на побережье до +2°C, днем ​​поднимается до +2..+5°C, во внутренних районах Западной Эстонии может подняться на три градуса.