Новая группа быстрого реагирования, создаваемая при Департаменте сельского хозяйства и продовольствия (PTA), будет оперативно реагировать на случаи жестокого обращения с животными по всей стране.
Для защиты прав животных создадут оперативную группу
Возглавивший ведомство Раймо Хейнам подчеркнул, что благополучие животных - один из приоритетов работы департамента.
- Мы создаем отдельную оперативную группу, которая будет действовать независимо и охватывать всю Эстонию. Ее члены не будут привязаны к конкретным региональным подразделениям, а станут единой командой, готовой при необходимости оперативно прибыть в любой населенный пункт и решать проблемы, связанные с защитой животных, - заявил Хейнам.
Для создания новой структуры не потребуются дополнительные рабочие места - департамент перераспределит имеющиеся ресурсы. В ближайшее время планируется объявить открытые конкурсы для набора специалистов с необходимыми навыками и опытом, которые смогут не только быстро реагировать на вызовы, но и оперативно вести расследования.
Новая оперативная группа начнет работу уже в течение двух-трех месяцев. Для обеспечения безопасности сотрудников при проверках будет заключен договор с охранной фирмой, которая возьмет на себя функции сопровождения инспекторов.