Для защиты прав животных создадут оперативную группу

Возглавивший ведомство Раймо Хейнам подчеркнул, что благополучие животных - один из приоритетов работы департамента.

- Мы создаем отдельную оперативную группу, которая будет действовать независимо и охватывать всю Эстонию. Ее члены не будут привязаны к конкретным региональным подразделениям, а станут единой командой, готовой при необходимости оперативно прибыть в любой населенный пункт и решать проблемы, связанные с защитой животных, - заявил Хейнам.

Для создания новой структуры не потребуются дополнительные рабочие места - департамент перераспределит имеющиеся ресурсы. В ближайшее время планируется объявить открытые конкурсы для набора специалистов с необходимыми навыками и опытом, которые смогут не только быстро реагировать на вызовы, но и оперативно вести расследования.

Новая оперативная группа начнет работу уже в течение двух-трех месяцев. Для обеспечения безопасности сотрудников при проверках будет заключен договор с охранной фирмой, которая возьмет на себя функции сопровождения инспекторов.