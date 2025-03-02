Сервис, прославивший Эстонию во всем мире, прекратит существование в мае

Разработанный эстонскими и шведскими программистами в 2003 году Skype стал первым интернет сервисом, предложившим аудиозвонки между пользователями, тем самым сперва потеснив рынок дорогих международных звонков, а позже став популярным сервисом обмена аудио- и текстовыми сообщениями. Американский IT-гигант Microsoft приобрел Skype за 8,5 миллиарда долларов в 2011 году, а позже разработал ему собственного конкурента - сервис Teams.