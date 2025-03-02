С 1 сентября в Эстонии стартует новая образовательной программа "TI-Hüpe 2025", цель которой - предоставить возможности искусственного интеллекта всем учащимся старших классов и учителям Эстонии. Целью программы является предоставление бесплатного доступа к цифровым учебным приложениям и языковым моделям для подготовки молодых людей к потребностям как сегодняшнего, так и будущего рынка труда.
С нового учебного года в школах Эстонии начнут учить использовать искусственный интеллект
На первом этапе проекта 1 сентября 2025 года 20 000 учащихся 10-11-х классов и 3000 их учителей получат доступ к лучшим обучающим приложениям с искусственным интеллектом (ИИ).
Затем "TI-Hüpe" расширит свою деятельность на профессионально-технические училища и новых гимназистов, поступающих в 10-е классы, и с 2026 года охватит дополнительно около 38 000 учащихся и 2000 учителей.
Президент Алар Карис, один из инициаторов проекта, сказал, что если почти 30 лет назад программа "Прыжок тигра" (Tiigrihüpe) ознаменовала начало развития электронного государства, благодаря чему мы до сих пор известны на международном уровне, то сейчас Эстония начинает новую главу в дальнейшем развитии системы образования и цифрового общества.
- Искусственный интеллект навсегда изменил мир, и, как и все сферы деятельности, к изменениям должна адаптироваться и система образования, - сказал Карис. - Мы учимся использовать ИИ не больше всех, а умнее всех. Если мы внедрим в систему образования лучшие доступные технологии обучения, это поможет нам стать одной из самых умных стран в мире. Это будет следующим этапом в истории развития нашего э-государства, с помощью которого во все сферы будут внедрены умные решения и повысится международная конкурентоспособность жителей и экономики Эстонии.
Министр образования и науки Кристина Каллас подчеркнула, что конкурентоспособность эстонской экономики зависит от того, насколько хорошо мы сможем подготовить молодежь к эпохе искусственного интеллекта. Для этого образование должно давать студентам практические навыки использования ИИ, которые необходимы на будущем рынке труда.
- Не ученик, а учитель должен формировать этот процесс, - сказала Каллас. - Если мы хотим, чтобы ИИ поддерживал не только обучение, но и рост нашей экономики, нам необходимо инвестировать в подготовку учителей. Хорошо подготовленные учителя смогут разумно реализовать возможности ИИ в школах.
"TI-Hüpe" - это совместный проект, запуск которого был осуществлен при поддержке совета по вопросам информационных технологий при президенте, Министерства образования и науки, а также ряда представителей частного сектора.
- Мы планируем создать совместный фонд, поскольку в нем, помимо государственных средств, будут задействованы и частные деньги в соотношении 50 на 50. Годовой бюджет проекта должен составлять 6,5 млн евро, чтобы иметь возможность обучать учителей на постоянной основе, а также необходима структура поддержки для школ, которые уже используют TI. Фонд будет не просто заниматься обучением, а запускать программу в течение следующих четырех лет, по прошествии которых мы увидим, продолжим ли мы работу как фонд, или государство возьмет на себя управление всей системой, - объяснила Каллас.