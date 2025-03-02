С нового учебного года в школах Эстонии начнут учить использовать искусственный интеллект

На первом этапе проекта 1 сентября 2025 года 20 000 учащихся 10-11-х классов и 3000 их учителей получат доступ к лучшим обучающим приложениям с искусственным интеллектом (ИИ).

Затем "TI-Hüpe" расширит свою деятельность на профессионально-технические училища и новых гимназистов, поступающих в 10-е классы, и с 2026 года охватит дополнительно около 38 000 учащихся и 2000 учителей.

Президент Алар Карис, один из инициаторов проекта, сказал, что если почти 30 лет назад программа "Прыжок тигра" (Tiigrihüpe) ознаменовала начало развития электронного государства, благодаря чему мы до сих пор известны на международном уровне, то сейчас Эстония начинает новую главу в дальнейшем развитии системы образования и цифрового общества.

- Искусственный интеллект навсегда изменил мир, и, как и все сферы деятельности, к изменениям должна адаптироваться и система образования, - сказал Карис. - Мы учимся использовать ИИ не больше всех, а умнее всех. Если мы внедрим в систему образования лучшие доступные технологии обучения, это поможет нам стать одной из самых умных стран в мире. Это будет следующим этапом в истории развития нашего э-государства, с помощью которого во все сферы будут внедрены умные решения и повысится международная конкурентоспособность жителей и экономики Эстонии.