Компания "Eesti Energia" могла бы снизить цены на электроэнергию в Эстонии до финнского уровня

Дурейко рассказал в интервью rus.err., что если бы электростанции работали на полную мощность постоянно, это привело бы к снижению цен до уровня Финляндии.

В то же каждый мегаватт-час сланцевой электроэнергии выбрасывает около одной тонны углекислого газа (CO2), стоимость квот на выбросы которого в Европе в этом году находились в диапазоне 70-85 евро за тонну, что уже выше средней цены на электроэнергию в Финляндии. Другими словами, производство электроэнергии из сланца в полную мощность будет для Eesti Energia нерентабельным.

С другой стороны, Eesti Energia было бы гораздо легче выполнить экологические требования при непрерывном производстве, так как электростанции спроектированы для непрерывного производства, а их непрерывный запуск и остановка оказывают значительно большее воздействие на окружающую среду.

"Постоянная проблема для нас заключается в том, что в один день мы их включаем, а на следующий - выключаем. Охладить, нагреть и запустить рабочий режим не так-то просто. Если бы электростанции работали в постоянном режиме в течение месяца, было бы гораздо проще соответствовать экологическим требованиям и стандартам", - отметил Дурейко.

Также он отметил, что такой объем электроэнергии на рынке приведет к уходу инвестиций из рынка возобновляемой энергии. "Другие игроки на рынке, например, инвесторы ветропарков, вряд ли будут довольны, если мы будем снижать цены", - добавил он.