За отмыванием денег в Эстонии будет следить искусственный интеллект

Бюро по борьбе с отмыванием денег также будет предоставлено право использовать различные методы анализа данных, включая инструменты обработки текста и интеллектуального анализа данных.

Эстония получила около трех миллионов евро на создание для Бюро по борьбе с отмыванием денег аналитической программы, которая поможет быстрее выявлять возможное отмывание денег. Бюро будет получать данные из различных регистров в анонимной форме, а планируемая поправка к закону определит, когда эти данные могут быть персонализированы.