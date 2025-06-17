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Вт, 17.06.2025
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За отмыванием денег в Эстонии будет следить искусственный интеллект

Наличные деньги. Иллюстративное фото.

В Рийгикогу проходит второе чтение законопроект, который позволит Бюро по борьбе с отмыванием денег отслеживать большой объем данных из 11 регистров для отсеивания схем, указывающих на возможное отмывание денег, пишет rus.err.

Бюро по борьбе с отмыванием денег также будет предоставлено право использовать различные методы анализа данных, включая инструменты обработки текста и интеллектуального анализа данных.

Эстония получила около трех миллионов евро на создание для Бюро по борьбе с отмыванием денег аналитической программы, которая поможет быстрее выявлять возможное отмывание денег. Бюро будет получать данные из различных регистров в анонимной форме, а планируемая поправка к закону определит, когда эти данные могут быть персонализированы.

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