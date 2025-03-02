Новая мера поддержки поможет рыбакам отремонтировать и оснастить свои суда

- Гранты помогут модернизировать эстонские рыболовные суда и повысить конкурентоспособность наших рыболовных компаний. Еще одной важной целью является повышение энергоэффективности судов, что позволит сократить воздействие рыболовства на окружающую среду, - заявила министр региональных дел и сельского хозяйства Пирет Хартман.

- Поддерживаемые инвестиции также будут способствовать развитию подледного лова, улучшению условий труда рыбаков и повышению безопасности на борту, - добавил Сигмар Суу, глава Департамента политики в области рыболовства Министерства регионального развития и сельского хозяйства.

Инвестиции могут осуществляться на борту судов прибрежного и внутреннего рыболовства, а также траулеров и судов дальнего лова.

Рыбаки, живущие на побережье и во внутренних водоемах, могут подать заявку на получение поддержки для приобретения всего оборудования, необходимого для подледной рыбалки, от транспортного оборудования до оборудования, облегчающего установку и извлечение ловушек из воды.

Поддержку можно также запросить на приобретение оборудования для контроля и наблюдения, которое требуется в соответствии с так называемым Регламентом по контролю за рыболовством (Регламент Европейского совета (ЕС) № 1224/2009). Эти устройства необходимы для обеспечения контроля за рыболовством, более эффективного наблюдения и передачи электронных данных об уловах.

Бюджет меры поддержки - 1 012 265 евро.