Инфотелефон полиции переходит на общий государственный короткий номер

Департамент полиции и пограничной охраны напоминает (ДППО), что по номеру 1247 можно получить информацию и советы в случаях, когда жизни и здоровью человека не угрожает опасность. ​​В критические же моменты следует незамедлительно обращаться за помощью по номеру 112.

Капитан полиции Трийн Тынисмяэ из бюро управления информации ДППО пояснила, что три года назад полиция передала управление своим инфотелефоном Центру тревоги. "Это улучшило нашу доступность и качество услуги, поскольку на государственный инфотелефон можно звонить круглосуточно семь дней в неделю и все телефонные звонки быстро обслуживаются. Людям также удобнее звонить на один номер, по которому можно получить информацию о разных государственных услугах, вместо того чтобы запоминать номера разных учреждений", - сказала Тынисмяэ.

По государственному инфотелефону можно получить информацию о документах и, например, временной защите и виде на жительство, о времени работы и расположении бюро обслуживания ДППО, а также о прочих услугах ДППО.

Информацию о поступивших мошеннических звонках также можно передать операторам государственного инфотелефона.