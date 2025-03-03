С июля этого года полиция закрывает свой справочный телефонный номер 612 3000, так что впредь надо будет звонить на государственный инфотелефон 1247. Об этом сообщили в Департаменте полиции и погранохраны, напоминая также, что звонки с длинного полицейского инфономера переводятся на короткий уже с 2022 года, то есть плавный переход начался еще три года назад.
Инфотелефон полиции переходит на общий государственный короткий номер
Департамент полиции и пограничной охраны напоминает (ДППО), что по номеру 1247 можно получить информацию и советы в случаях, когда жизни и здоровью человека не угрожает опасность. В критические же моменты следует незамедлительно обращаться за помощью по номеру 112.
Капитан полиции Трийн Тынисмяэ из бюро управления информации ДППО пояснила, что три года назад полиция передала управление своим инфотелефоном Центру тревоги. "Это улучшило нашу доступность и качество услуги, поскольку на государственный инфотелефон можно звонить круглосуточно семь дней в неделю и все телефонные звонки быстро обслуживаются. Людям также удобнее звонить на один номер, по которому можно получить информацию о разных государственных услугах, вместо того чтобы запоминать номера разных учреждений", - сказала Тынисмяэ.
По государственному инфотелефону можно получить информацию о документах и, например, временной защите и виде на жительство, о времени работы и расположении бюро обслуживания ДППО, а также о прочих услугах ДППО.
Информацию о поступивших мошеннических звонках также можно передать операторам государственного инфотелефона.
Если еще в начале 2024 года около 90% людей звонили для получения информации от полиции на номер 6123000, то в декабре старый номер использовала лишь треть звонивших. "Люди привыкли к номеру 1247 и знают, что по нему можно получить, в частности, информацию, связанную с полицией. На старый номер звонят все реже, и это дает нам уверенность, что мы можем прекратить переадресацию звонков и окончательно закрыть номер 612 3000. С 1 июля останется лишь один номер - 1247", повторила Тынисмяэ.
Государственный инфотелефон 1247
- Государственный инфотелефон - это информационный телефон, который работает параллельно с телефоном экстренной помощи 112. Он круглосуточно предлагает информацию и консультации на эстонском, русском и английском языках в ситуациях, когда жизни, здоровью и имуществу ничего не угрожает.
- Операторы государственного инфотелефона предоставляют и собирают информацию, касающуюся окружающей среды, дорог, сферы спасательных работ и по темам, связанным с запросами документов в Департаменте полиции и погранохраны.
- В случае возникновения в Эстонии кризисных ситуаций государственный инфотелефон также делится с людьми информацией о кризисах.
- Одна из важнейших задач услуги - снизить нагрузку на телефон экстренной помощи 112, то есть помочь людям, звонок которых не требует экстренных действий. Также по инфотелефону можно получить информацию и инструкции по безопасности и действиям, которые помогут предотвратить несчастный случай.
- Центр тревоги имеет возможность использовать номера экстренной помощи и информационные номера во время чрезвычайной ситуации или катастрофы в качестве кризисной линии, по которой население может получить рекомендации и инструкции к действиям.
- Государственный инфотелефон 1247 бесплатный при звонках по всем сетям Эстонии.
- При необходимости отправьте информацию на адрес электронной почты 1247@1247.ee.
- Все звонки на Государственный инфотелефон записываются.