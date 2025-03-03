В Нарвском горсобрании еще один центрист покинул партийную фракцию

Тамара Комлова сообщила о своем выходе из оппозиционной фракции "Keskerakond" в Нарвском горсобрании в официальном заявлении от 26 февраля.

Заявление Комлова адресовала председателю Нарвского горсобрания Татьяне Стольфат, которая до ноября была членом Центристской партии, а сейчас состоит в правящей фракции "Narva 2.0", возглавляемой Михаилом Стальнухиным. Тоже экс-центрист Стальнухин с ноября 2024 года находится в коалиции с соцдемом Катри Райк, занимающей пост мэра Нарвы, и с частью ее депутатской команды.

В команду Михаила Стальнухина ранее вступила и член партии Елизавета Чертова, покинувшая оппозиционную центристскую фракцию в январе.

Еще одним адресатом в заявлении Тамары Комловой о выходе из оппозиционной фракции "Keskerakond" указан председатель этой фракции Алексей Евграфов - член Рийгикогу и руководитель Нарвского округа Центристской партии Эстонии.

Во фракции "Keskerakond" осталось после выхода Комловой восемь депутатов из всего 31-го в Нарвском горсобрании. Действительных членов Центристской партии во фракции только четверо, считая вместе с председательствующим Евграфовым.

В целом в Нарвском горсобрании заседают семеро действительных членов Центристской партии, согласно данным регистра партий. Большинство же ныне действующих нарвских политиков - беспартийные.

Покинувшая ряды нарвской оппозиции Тамара Комлова - 71-летний врач-дерматолог, сотрудничающий с частными клиниками. Комлова также владеет и управляет в Нарве небольшой собственной "VIP Kliinik" с четырьмя сотрудниками.

На местных выборах 2021 года Комлова баллотировалась в составе избирательного списка Катри Райк и показала там четвертый результат, набрав 223 голоса нарвских избирателей. Менее чем через два года после выборов Комлова перешла в политический лагерь Евграфова, оказавшись среди тех, кто помог обеспечить центристам приход к власти в приграничном городе осенью 2023 года. В конце 2024 года власть они снова потеряли в борьбе с коалиционным союзом Катри Райк и Михаила Стальнухина.