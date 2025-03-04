Девелоперы получат для строительства многоквартирных домов в Ида-Вирумаа пособие, которое составит 300000 евро на одного ходатайствующего и должно снять риски нового девелопмента. В первом туре денег, очевидно, хватит на строительство двух жилых домов.
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Государство поддержит строительство новых многоквартирных домов в Ида-Вирумаа
Министерство регионального развития и сельского хозяйства находит, что для привлечения людей в регионы за пределами Таллиннского и Тартуского большое значение имеет современный жилфонд. В то же время развивающие недвижимость опасаются инвестировать в эти места из-за сопутствующих рисков.