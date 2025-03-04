Государство поддержит строительство новых многоквартирных домов в Ида-Вирумаа

Министерство регионального развития и сельского хозяйства находит, что для привлечения людей в регионы за пределами Таллиннского и Тартуского большое значение имеет современный жилфонд. В то же время развивающие недвижимость опасаются инвестировать в эти места из-за сопутствующих рисков.

- Моя цель - чтобы повсюду в Эстонии было хорошо жить и чтобы условия для такого развития имелись и за пределами Таллиннского и Тартуского регионов. Зачастую развитие удаленных регионов тормозит именно отсутствие современного жилфонда. Мы начинаем пилотный проект, чтобы найти хорошее решение, как в сотрудничестве с частным сектором строить в таких регионах новые многоквартирные дома, - объяснила министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман.