ПЕРЕДОВИЦА Переменчивая политика в сфере недвижимости

С другой стороны, стоило бы оценить, надо ли больше поддерживать строительство многоквартирных домов и покупку современных квартир. Наверное, девелоперы уже и раньше с радостью построили бы в этих краях новые многоквартирные дома, если бы тут имелось достаточно гарантированных покупателей, которые захотели бы и смогли бы выложить за новые квартиры пару сотен тысяч евро.

Многие министерства и госучреждения уже десятки лет говорят о том, что их работникам нужны современные квартиры в Ида-Вирумаа, однако их нет. Но если бы те самые учреждения перешли от слов к делу и подтвердили, что одному из них требуется в Йыхви 20 квартир, другому - 15, третьему - 10 и они готовы пойти на заключение договоров даже у нотариуса, то, наверное, эти многоквартирные дома уже давно стояли бы и в них бы жили люди.

Тем не менее, в любом случае позитивно, что по обоим краям Йыхвиского парка уже в этом году должно начаться строительство многоквартирных домов. Вероятно, на рынке найдутся и покупатели на квартиры в них.

Но если государство должно будет само начать строить многоквартирные дома при поддержке общественных денег, то может получиться так, как случилось с Йыхвиским домом суда, относительно которого в какой-то момент решили, что вообще-то он не нужен, поскольку расходы слишком велики.