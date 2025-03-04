ГАЛЕРЕЯ Выходные украсили масленичные гулянья

Сотни детей и взрослых субботним днем пришли к Кохтла-Ярвескому Дому творчества школьников, который после четырехлетнего перерыва возобновил традицию проводов зимы и встречи весны. Звучали песни, заводили публику танцоры, устроили катания на санках, каруселях и прочие развлечения. Обязательный символ масленицы - блины с вареньем, их испекли полторы тысячи штук, хватило угостить всех гостей. Вастлакуклид горожане тоже охотно покупали. Горячий чай не успевали наливать - погода хоть и выдалась по-весеннему теплой, но согреться все равно хотелось.