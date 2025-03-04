Размышления о войне и коллективном сознании. Реальность больше нельзя скрывать или игнорировать.
Ренеэ Меристе: Цена власти
Прошло больше месяца с момента инаугурации президента Дональда Трампа - события, потрясшего западный мир до глубины души. Для одних оно ознаменовало начало долгожданных перемен, для других стало воплощением их худших страхов. Но независимо от наших различных взглядов, одно можно сказать наверняка: такова реальность следующих четырех лет. Теперь это наш мир, и нам придется с этим считаться.
Мир напрягся, поскольку президент Трамп и его компаньон из сферы технологий Илон Маск продолжают сотрясать мировую политику и промышленность. Их смелые шаги непременно приведут как к хаосу, так и к переменам - что-то может вернуться на круги своя, но что-то изменится необратимо. Поскольку время летит быстро, мы должны подготовиться к ответным ударам, которые могут произойти слишком быстро, чтобы успеть их сгладить.
Одним из самых красноречивых предвыборных обещаний Трампа было прекращение войны в Украине. Похоже, что соглашение может быть достигнуто в ближайшее время, но его результат пока неясен. Глобальная реакция на изменение позиции Соединенных Штатов была быстрой и разнообразной, особенно в Европе, Украине и странах Балтии. В связи с этим важно осознавать, что руководство в Вашингтоне останется у власти в течение следующих четырех лет и что Россия продолжит быть соседом Эстонии, Латвии, Литвы, Украины и некоторых других стран.
В последние недели состоялось множество международных встреч, онлайн-дискуссий и телефонных звонков, на которых задавались одни и те же сложные вопросы. Я участвовал в некоторых из них, и какие-то идеи, высказанные в ходе этих бесед, выделялись на общем фоне. В одной из дискуссий видный европейский дипломат прямо заявил: "Люди все же так глупы". Ему вторил другой голос: "Американцы так глупы". Кто-то посетовал: "Должно быть стыдно быть американцем". Подобные резкие оценки стали обычным явлением, однако реальность гораздо сложнее, чем обвинительные ярлыки.
"Важно осознать, что руководство в Вашингтоне останется у власти в течение следующих четырех лет и что Россия продолжит быть соседом Эстонии, Латвии, Литвы, Украины и некоторых других стран".Ренеэ Меристе, президент Эстонского общества Лос-Анджелеса, предприниматель и преподаватель, имеющий ида-вирумааские корни
На одной из таких встреч американский профессор высказал отрезвляющее напоминание. Он отметил, что когда Россия в феврале 2014 года оккупировала Крым, ни Европа, ни Соединенные Штаты не выказали существенной поддержки Украине. Более того, многие европейские и американские бизнесмены продолжали вести дела с Россией в течение многих лет после этого вторжения, зачастую получая выгоду от отношений с той самой страной, которая нарушила международное право. Даже сегодня многие продолжают зарабатывать деньги в России, несмотря на продолжающийся конфликт.
Эта реальность подчеркивает важный момент: на протяжении всей истории поводом для войны зачастую были власть и деньги. Для многих война - это бизнес, способ приумножить богатство, продавая товары, услуги и оружие в зонах конфликтов. Это жестокая реальность, которую общественность часто не замечает или игнорирует, хотя это и подливает масла в огонь войны. И все же люди почему-то удивляются, когда осознают, насколько тесно переплетены политика, бизнес и война.
Но вопрос выходит за рамки очевидных финансовых стимулов. Он затрагивает более глубокую моральную проблему: что мы готовы принять во имя благополучия, комфорта и успеха? Готовы ли мы публично поддерживать такие идеалы, как дружба, свобода и равенство, в то время как в частном порядке подпитываем системы жадности и эгоизма, которые подрывают эти самые ценности?
В другом разговоре, свидетелем которого я стал, у кого-то спросили, готов ли он продать свой автомобиль "Tesla", который считается символом современного богатства и инноваций. Ответ был красноречив: "Нет, у нас в семье пять "Tesla". Мне нравится эта машина, и Илон Маск изменился. Он заслуживает своего успеха".
Этот вопрос и ответ указали на суровую правду: хотя Маск, возможно, и изменился, реальность такова, что те, кто покупает его автомобили и поддерживает его предприятия, также являются соучастниками более широкой системы богатства и власти, которую он представляет. Отказ индивида изменить свой уровень комфорта, несмотря на провозглашаемые им ценности, стал отрезвляющим напоминанием о том, насколько глубоко личные интересы зачастую конфликтуют с коллективной ответственностью.
Мы живем в обществе, которое оценивает успех не по тому, насколько хорошо живут самые уязвимые среди нас, а по 0,001% прибыли самого богатого. Однако настоящая сила общества заключается не в накоплении власти и богатства немногими, а в улучшении благосостояния многих - самых бедных, самых уязвимых и самых отверженных.
Успешность общества следует измерять по тому, как оно заботится о тех, кто в самом низу, а не о тех, кто на самом верху. Мы не можем продолжать игнорировать растущий разрыв между богатыми и бедными и делать вид, что это не влияет на наше общее будущее. Наши действия, как отдельных людей, так и всего общества, определяют судьбу мира.
Так что же делать завтра? Как думать и быть?
Когда война в Украине закончится.
Да, я выжил, но многие не выжили. Стоит ли нам жить, как прежде, и оказаться на пороге новой войны? Что самое главное в жизни? График, показывающий бесконечный рост? Будем больше покупать, больше использовать, позволим искусственному интеллекту управлять нашей жизнью, перестанем думать и говорить сами, будем просто спрашивать у компьютера, что он посоветует. Пусть компьютер поет колыбельные нашим детям, отнимает работу у наших родителей и пусть машины делают все за нас. Чтобы мы сами ничего не делали, но хотели бы получать все больше и больше. Это не является устойчивым развитием.
Как быть счастливым и здоровым завтра? Как изменить наши мысли и поступки, чтобы война не повторилась? Как распространить послание о любви и поддержке друг друга, чтобы странам и народам не пришлось переживать войну?
Ответ, вероятно, кроется в нас самих. Именно в нас самих должны происходить изменения, которые мы хотим видеть в мире.
Статья была написана в прошлую пятницу до встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме.