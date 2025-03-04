Ренеэ Меристе: Цена власти

Прошло больше месяца с момента инаугурации президента Дональда Трампа - события, потрясшего западный мир до глубины души. Для одних оно ознаменовало начало долгожданных перемен, для других стало воплощением их худших страхов. Но независимо от наших различных взглядов, одно можно сказать наверняка: такова реальность следующих четырех лет. Теперь это наш мир, и нам придется с этим считаться.

Мир напрягся, поскольку президент Трамп и его компаньон из сферы технологий Илон Маск продолжают сотрясать мировую политику и промышленность. Их смелые шаги непременно приведут как к хаосу, так и к переменам - что-то может вернуться на круги своя, но что-то изменится необратимо. Поскольку время летит быстро, мы должны подготовиться к ответным ударам, которые могут произойти слишком быстро, чтобы успеть их сгладить.

Одним из самых красноречивых предвыборных обещаний Трампа было прекращение войны в Украине. Похоже, что соглашение может быть достигнуто в ближайшее время, но его результат пока неясен. Глобальная реакция на изменение позиции Соединенных Штатов была быстрой и разнообразной, особенно в Европе, Украине и странах Балтии. В связи с этим важно осознавать, что руководство в Вашингтоне останется у власти в течение следующих четырех лет и что Россия продолжит быть соседом Эстонии, Латвии, Литвы, Украины и некоторых других стран.