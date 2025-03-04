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ОДИН ВОПРОС Что означает предъявление новых требований к производству сланцевого масла?

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Йоко Алендер.
Йоко Алендер. Фото: Sander Ilvest

Министр климата отправила на круг согласований предложение о наилучшем возможном обновлении технологии производства сланцевого масла, составленное при сотрудничестве с производителями сланцевого масла и научными учреждениями.

Министр климата Йоко Алендер:

- Технологии производства сланцевого масла развивались, и масло можно производить более эффективно, чем предусматривает прежний свод правил. Мы в сотрудничестве с предприятиями данной области составили предложение об обновлениях. Теперь они и ведомства имеют возможность ознакомиться с черновиком конкретного приказа.

Из содержательных изменений наиболее крупные связаны с воздушными выбросами и энергоэффективностью. Более новые производственные подразделения уже отвечают требованиям новой технологии, более старые должны установить так называемое оборудование последующего сжигания, которое позволит более эффективно использовать возникающие при производстве ресурсы.

Экономика должна постепенно становиться более чистой, чтобы обеспечить хорошую жизненную среду как всем нам, так и нашим детям и внукам. Это очередной шаг в правильном направлении. Благодаря этому изменению предприятия получат дополнительную правовую определенность за счет более конкретных требований. Уменьшение неприятных запахов и угроз для здоровья имеет важное значение для местных жителей.

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