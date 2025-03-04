Кохтла-Ярве управляют не в интересах жителей города, а в интересах небольшой группы людей. Власть в городе основана не на содержательном управлении, а на схеме, которую можно назвать политической пищевой цепочкой.
Яанек Пахка: Аппетит приходит во время еды
Значительная часть подведомственных учреждений являются звеньями этой цепи - в них нынешняя власть посадила "правильных людей", которые за свою зарплату и должность должны быть послушными. А если речь идет о депутатах горсобрания, то к послушанию добавляется еще и обязанность голосовать так, как им прикажут. С сожалением приходится констатировать, что в пищевую цепочку входит и пугающе большое количество чиновников. Создание такой пищевой цепочки не способствует развитию города, а, наоборот, целенаправленно истощает его - выгоду получают единицы, а ущерб несут все.
Последние события показывают, что некоторые руководители подведомственных учреждений Кохтла-Ярве, чиновники горуправы или "избранные специалисты" муниципальных предприятий занимают свои должности не потому, что они лучшие в своей области, а потому, что они лояльны. Лояльны не развитию города, а тем, кто их на эти должности назначил. Их задача - не представлять интересы жителей города, а при необходимости, не задавая лишних вопросов, делать то, что им прикажут. То же самое происходит и при принятии решений в городском собрании или советах - это покупка голосов за деньги налогоплательщиков.
Очевидно, что такая система нежизнеспособна. Во-первых, она убивает компетентность. Если решающим критерием становится не профессионализм, а слепая преданность, исчезает любая возможность для инноваций и развития. Город управляется как семейный бизнес, где цель - не приносить пользу жителям, а удерживать своих людей на теплых местах.
"Мы хотим город, где решения принимаются на основе компетентности, или город, где всем управляют те, кто оказался в "правильном" звене пищевой цепочки?"Яанек Пахка, депутат Кохтла-Ярвеского горсобрания, избирательный союз "Restart Kohtla-Järve"
Во-вторых, эта пищевая цепочка наносит городу экономический ущерб. Задумаемся, что означает для городского бюджета ситуация, когда должности заполняются не по компетентности, а по принципу лояльности? Это ведет к неэффективному управлению, ошибочным решениям и растрате ресурсов. Город лишается профессионалов, которые могли бы реально улучшить жизнь, но не хотят и не могут входить в коррумпированную систему.
В-третьих, такая схема закрепляет застой. Каждый человек, посаженный на должность, зависит от своего рабочего места и боится перемен, ведь изменения означают неопределенность. В итоге в городе не принимаются важные решения, необходимые для его развития, потому что они могут угрожать комфортному положению "правильных" людей.
Кохтла-Ярве нуждается в избавлении от политической пищевой цепочки. Лояльны городу должны быть не чиновники, обязанные своей карьерой политикам, а люди, чья цель - служить городу, а не личным или кулуарным интересам. Если мы не разрушим эту схему, Кохтла-Ярве останется в застое, в то время как другие города будут двигаться вперед. Вопрос прост: мы хотим город, где решения принимаются на основе компетентности, или город, где всем управляют те, кто оказался в "правильном" звене пищевой цепочки? Ответ очевиден.
Для разрушения пищевой цепочки нужны два ключевых фактора: решительные действия и новый тип политиков. Без четкого плана и силы воли ничего не изменится, потому что люди, комфортно паразитирующие на системе, не откажутся от власти добровольно. Во-вторых, необходим мощный и независимый механизм контроля, который следил бы за тем, чтобы муниципальные предприятия и подведомственные учреждения не превращались в очередные партийные кадровые резервы. Для этого нужно усилить как общественный контроль со стороны горожан, так и роль СМИ.
Чтобы в городе произошли настоящие перемены, нужны политики, которые независимы и не связаны со старыми схемами влияния, честны и не идут на компромиссы с моралью и этикой, смелы и не боятся брать на себя ответственность, компетентны и принимают решения на основе знаний, а не личных связей, и, наконец, преданны идее развития города, а не набиванию собственных карманов.
Если мы хотим, чтобы у Кохтла-Ярве было светлое будущее, мы должны поддерживать именно таких политиков, а не тех, кто строит новые армии зависимых кулуарных чиновников. Город должен управляться честно, открыто и с участием жителей - только так мы сможем сломать эту систему и заложить основу для лучшего будущего.