Яанек Пахка: Аппетит приходит во время еды

Значительная часть подведомственных учреждений являются звеньями этой цепи - в них нынешняя власть посадила "правильных людей", которые за свою зарплату и должность должны быть послушными. А если речь идет о депутатах горсобрания, то к послушанию добавляется еще и обязанность голосовать так, как им прикажут. С сожалением приходится констатировать, что в пищевую цепочку входит и пугающе большое количество чиновников. Создание такой пищевой цепочки не способствует развитию города, а, наоборот, целенаправленно истощает его - выгоду получают единицы, а ущерб несут все.

Последние события показывают, что некоторые руководители подведомственных учреждений Кохтла-Ярве, чиновники горуправы или "избранные специалисты" муниципальных предприятий занимают свои должности не потому, что они лучшие в своей области, а потому, что они лояльны. Лояльны не развитию города, а тем, кто их на эти должности назначил. Их задача - не представлять интересы жителей города, а при необходимости, не задавая лишних вопросов, делать то, что им прикажут. То же самое происходит и при принятии решений в городском собрании или советах - это покупка голосов за деньги налогоплательщиков.