Михкель Нестор: Конкурентные преимущества Эстонии - инфотехнология и древесина

Вклад в развитие ИТ-сектора, начавшийся несколько десятилетий назад, привел к созданию в Эстонии многочисленной и весьма компетентной рабочей силы. С учетом мировых тенденций кажется, что акцент на этом секторе может и дальше поддерживать экономику Эстонии.

Хотя обрабатывающая промышленность по-прежнему остается крупнейшим сектором экономики Эстонии, энтузиазм там, похоже, окончательно угас. Исторически сложилось так, что низкая заработная плата и близость к странам северной Европы благоприятствовали развитию эстонской промышленности, но нет никакой надежды обойти последние, опираясь на те же сильные стороны.

Однако не стоит отдавать победу без игры. Эстония - маленькая страна, и придание большего импульса местной промышленности может зависеть от нескольких отдельных секторов и даже предприятий. Эстония по-прежнему остается одной из самых лесистых стран в Европе, а деревообрабатывающая промышленность является основой местной обрабатывающей промышленности.

Да, мы способны создавать в этом секторе в разы меньшую стоимость на одного работника, чем шведы и финны. Это связано не с тем, что эстонцы хуже работают, а с тем, что за необрезную доску на мировом рынке платят мало. А производство продукции с более высокой ценой требует крупных инвестиций, которые, в свою очередь, зависят от правовой надежности относительно того, что крупные проекты будут завершены и что в лесу по-прежнему можно заниматься хозяйственной деятельностью.