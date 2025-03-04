Руководители судов внесли предложение закрыть Йыхвиский дом суда

"Речь идет о болезненном, но неизбежном решении в ситуации, когда судам дано поручение по сокращению расходов, требующее вдобавок к уже урезанным в бюджете 2025 года двум миллионам евро сэкономить 2,4 миллиона евро в 2026-2027 годах. Такая большая экономия возможна только за счет уменьшения расходов на недвижимость или рабочую силу", - сообщили суды.