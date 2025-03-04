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Руководители судов внесли предложение закрыть Йыхвиский дом суда

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Йыхвиский дом суда - самое современное в Вирумаа здание юстиции, однако государство хочет закрыть его и перевести здешние судебные разбирательства в Нарву и Раквере.
Йыхвиский дом суда - самое современное в Вирумаа здание юстиции, однако государство хочет закрыть его и перевести здешние судебные разбирательства в Нарву и Раквере. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Руководители Вируского и Пярнуского уездных судов на прошлой неделе сделали совету по управлению судами предложение одобрить закрытие Йыхвиского и Раплаского домов суда с начала 2026 года.

"Речь идет о болезненном, но неизбежном решении в ситуации, когда судам дано поручение по сокращению расходов, требующее вдобавок к уже урезанным в бюджете 2025 года двум миллионам евро сэкономить 2,4 миллиона евро в 2026-2027 годах. Такая большая экономия возможна только за счет уменьшения расходов на недвижимость или рабочую силу", - сообщили суды.

Негативное влияние на правосудие

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