У блестяще стартовавшей футбольной команды Йыхви большие цели на сезон

В матче первой лиги уровня B, проходившем на поле с искусственным газоном в Кохтла-Ярве, "Phoenix" вышел вперед на 16-й минуте благодаря голу Елисея Захарова. В начале второго тайма пайдесец Хенри Лехтмаа сравнял счет, но на 62-й минуте Йыхви вновь вышел вперед, когда Захаров реализовал пенальти. Гол Вадима Великанова на 76-й минуте закрепил преимущество йыхвисцев.

- Красивая победа над сильным соперником, - порадовался президент йыхвиского "Phoenix" Сергей Иванов, который считает, что в этом году команда гораздо более конкурентоспособна, чем в прошлом году, когда им пришлось бороться до последней минуты, чтобы остаться в лиге.