Вт, 4.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Cообщи
Для подписчиков

У блестяще стартовавшей футбольной команды Йыхви большие цели на сезон

Copy
В первом матче сезона йыхвиский "Phoenix" обыграл городскую команду Пайде U21 со счетом 3:1.
В первом матче сезона йыхвиский "Phoenix" обыграл городскую команду Пайде U21 со счетом 3:1. Фото: Jõhvi Pheonix

Йыхвиский "Phoenix" начал новый футбольный сезон в третьей по силе лиге Эстонии с победы со счетом 3:1 над городской командой Пайде U21, еще в прошлом году выступавшей в первой лиге.

В матче первой лиги уровня B, проходившем на поле с искусственным газоном в Кохтла-Ярве, "Phoenix" вышел вперед на 16-й минуте благодаря голу Елисея Захарова. В начале второго тайма пайдесец Хенри Лехтмаа сравнял счет, но на 62-й минуте Йыхви вновь вышел вперед, когда Захаров реализовал пенальти. Гол Вадима Великанова на 76-й минуте закрепил преимущество йыхвисцев.

- Красивая победа над сильным соперником, - порадовался президент йыхвиского "Phoenix" Сергей Иванов, который считает, что в этом году команда гораздо более конкурентоспособна, чем в прошлом году, когда им пришлось бороться до последней минуты, чтобы остаться в лиге.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Спорт
Наверх