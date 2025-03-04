Йыхвиский "Phoenix" начал новый футбольный сезон в третьей по силе лиге Эстонии с победы со счетом 3:1 над городской командой Пайде U21, еще в прошлом году выступавшей в первой лиге.
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У блестяще стартовавшей футбольной команды Йыхви большие цели на сезон
В матче первой лиги уровня B, проходившем на поле с искусственным газоном в Кохтла-Ярве, "Phoenix" вышел вперед на 16-й минуте благодаря голу Елисея Захарова. В начале второго тайма пайдесец Хенри Лехтмаа сравнял счет, но на 62-й минуте Йыхви вновь вышел вперед, когда Захаров реализовал пенальти. Гол Вадима Великанова на 76-й минуте закрепил преимущество йыхвисцев.