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СТАТИСТИКА В феврале цены снова выросли

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Витрина магазина. Иллюстративное фото.
Витрина магазина. Иллюстративное фото. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Согласно пока что предварительной оценке Департамента статистики, в феврале 2025 года гармонизированный индекс потребительских цен повысился по сравнению с январем на 1,3%, а по сравнению с февралем прошлого года - на 5%.​

По словам руководителя группы статистики потребительских цен в Департаменте статистики Лаури Вески, как в месячном, так и в годовом сравнении наибольшее влияние на гармонизированный индекс потребительских цен оказала биржевая цена на электричество.

- В годовом сравнении выросли цены почти всех категорий товаров и услуг. Единственным исключением были одежда и обувь - они были на 1,6 процента дешевле, - сообщил Вески.​

К сведению: индекс потребительских цен использует в качестве весов структуру потребления жителей Эстонии внутри Эстонии, а гармонизированный индекс учитывает также туристов и сопоставим с международным индексом HICP (harmonised index of consumer prices).

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