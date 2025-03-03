Согласно пока что предварительной оценке Департамента статистики, в феврале 2025 года гармонизированный индекс потребительских цен повысился по сравнению с январем на 1,3%, а по сравнению с февралем прошлого года - на 5%.
СТАТИСТИКА ⟩ В феврале цены снова выросли
По словам руководителя группы статистики потребительских цен в Департаменте статистики Лаури Вески, как в месячном, так и в годовом сравнении наибольшее влияние на гармонизированный индекс потребительских цен оказала биржевая цена на электричество.
- В годовом сравнении выросли цены почти всех категорий товаров и услуг. Единственным исключением были одежда и обувь - они были на 1,6 процента дешевле, - сообщил Вески.
К сведению: индекс потребительских цен использует в качестве весов структуру потребления жителей Эстонии внутри Эстонии, а гармонизированный индекс учитывает также туристов и сопоставим с международным индексом HICP (harmonised index of consumer prices).