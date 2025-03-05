МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 06.03-13.03 Куда пойти в будни и на выходных

* В Паннъярве в Алутагузеском центре оздоровительного спорта в 18.30 - этап Ида-Вирумааских лыжных вечеров.

РАЗНОЕ

Четверг, 6 марта

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 11.00 - день истории Вируского института: доклад Анне Нургамаа "Helend Peep - laulja, näitleja, kunstnik ja kodu-uurija" / "Хеленд Пеэп - певец, актер, художник и краевед", доклад Аве Горшиц "Digiekskursioon kirjandusmuuseumi portaali KIVIKE ning eesti raamatu aasta 2025 kogumisvõistluste tutvustus" / "Цифровая экскурсия по порталу KIVIKE Литературного музея, а также знакомство с конкурсом коллекций Года эстонской книги-2025", доклад Хейки Коова "Lääne-Virumaa monumentide e-kataloog. Organiseeritud kodu-uurimise tulevikust" / "Э-каталог памятников Ляэне-Вирумаа. О будущем организованного краевведения".

* В Пагариском общественном доме в 13.00 - собрание мудрейших: празднуем Женский день. Дискуссия за кофейным столом, стоимость участия - 3 евро. В 15.30 - урок гимнастики для возрастной группы 55+. Урок проводит физиотерапевиа Мерили Мурдсалу.

* День памяти Старой Нарвы: в большом зале Нарвской ратуши в 15.00 на эстонском языке и в 18.00 на русском языке - лекция о Второй мировой войне, лектор Мадис Туудер расскажет о важных этапах и событиях, сформировавших уникальную историю Нарвы; в 19.00 начнется открытое обсуждение лекции, где все заинтересованные лица могут поделиться своим мнением и задать вопросы лектору; у мемориального камня "Juured" в 17.00 - возложение цветов и зажигание свечей в память о трагических событиях в истории Нарвы.

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская для детей 10 лет и старше.