Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 6 по 13 марта.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 06.03-13.03 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Четверг, 6 марта
* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) в 16.00 - вечер поэзии "Зинаида Гиппиус - царица Савская серебряного века". Стихи читает Александр Мартынов.
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - концерт поп-группы "Nensi" (Украина). Билет - 24,60-39,60 евро.
Пятница, 7 марта
* В Тойласком общественном доме в 18.00 - салонный вечер "AHH!!! Armastuse hirmutav hurm". Любовь не всегда прекрасна и сладостна, иногда она иронична, иногда жестока и ранит, иногда мистическая. Именно о такой, иной любви повествуют стихотворения, которые прозвучат на этом вечере. Они написаны и будут исполнены Аннели Ламп и Хейли Конса. А Ханнес Конса поднимет настроение музыкой и песнями. Вход свободный. Подробности: тел. 5342 8705, Леа Ранд.
* В Люганузеской церкви в 19.00 - пепельная среда: концерт. Выступают Хелин-Мари Ардер, Теэт Райк, Март Соо, Данель Альо. Вход свободный.
Суббота, 8 марта
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детский чат: истории Муми-дола II. Информация: тел. 337 0536, Реэт Калдур.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 15.00 - весенний концерт вв честь Женского дня. Выступают: молодежный оркестр и солисты Кохтла-Ярвеской гимнаазии, танцевальная студия "Viis Tähte". Главный гость концерта - оперный солист театра "Vanemuine" Расмус Кулль, за роялем - признанный пианист-концертмейстер Пийа Паэмурру. Вход свободный.
* В Нарвском колледже Тартуского университета в 18.00 - концерт "Mõnus olla koos" / "Когда мы вместе - нам хорошо!". Выступают Владимир Чердаков, Андриана Чупова, Кирилл Адылин. Специальный гость - Владимир Высоцкий. Билет - 5 евро.
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - Мари Калкун (вокал, каннель) и Эстонский национальный мужской хор. Билет - 23-28 евро.
Понедельник, 10 марта
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 15.00 и 19.00 - балет "Золушка". Балет в двух действиях на музыку Сергея Прокофьева. Билет - 26,60-36,60 евро.
* В зале Ийзакуской гимназии в 17.30 - музыкальный вечер "Must ja valge" / "Черное и белое".
* В Нарве в центре "Vaba Lava" в 19.00 - "Nipernaaditalv" / "Зима Нипернаади", спектакль Раквереского театра. Билет - 12-24 евро.
Вторник, 11 марта
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - детектив "Hiirelõks" / "Мышеловка" по пьесе Агаты Кристи. Спектакль театра "Kellerteatеr". Билет - 28-31 евро.
* В Нарве в центре "Vaba Lava" в 19.00 - "Teisipäev on lühike päev" / "Вторник короткий день", спектакль Русского театра (спектакль на русском языке с субтитрами на эстонском языке). Рекомендуемый возраст - 16+. NB! В спектакле используется ненормативная лексика. Билет - 20-24.60 евро.
Среда, 12 марта
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 - концерт Хедвиг Хансон, посвященный Дню родного языка. Певица в основном исполнит собственные песни на слова Энно, Хаава, Алликсааре, Колла, Ардера, Руннеля, Ильмета, Ыннепалу, Каревой. Вход свободный. Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 19.00 - "10 aastat koos muusikas" / "10 лет с музыкой", концерт "Aavik Duo": Ханс Кристиан Аавик и Каролина Аавик. Билет - 15,90-26,05 евро.
Четверг, 13 марта
* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) в 16.00 - литературный вечер "День родного языка. Мейнхард Лакс". Гость библиотеки - Николай Павленко.
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "40 aastat laval" / "40 лет на сцене", концерт поп-группы "Joy" (Австрия). Билет - 27.20-48.40 евро.
* В Кивиылиском народном доме в 19.00 - "Kõbus ja lõbus", спектакль Пилле Пюрг. Билет - 21-24 евро.
СПОРТ
Пятница, 7 марта
* В Йыхвиском спортхолле в 19.00 - соревнование по футзалу: Эстония - Кыргызстан. Билет - 3 и 5 евро.
* В Нарве на стадионе "Фама" в 18.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Narva Trans U21" - "Nõmme United FC U21".
Суббота, 8 марта
* В Кохтла-Ярвеском парке для диск-гольфа на трассе "Трилобит" в 10.30 - последнее соревнование зимнего сезона.
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 13.00 - народная лига по баскетболу: "Sillamäe gümnaasium" - БК "HITO" / "Elvarem".
* В Нарве на стадионе "Фама" в 14.30 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: ФК "Narva Trans" - ФК "Kuressaare".
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 14.30 - чемпионат Эстонии по хоккею среди женщин, полуфинал: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - "Roosa Panter" (Таллинн).
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 18.15 - чемпионат Эстонии по хоккею, полуфинал: СК "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве) - "Narva PSK".
Воскресенье, 9 марта
* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - внутренний чемпионат Ида-Вирумаа по петанку; смешанные пары.
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 18.15 - чемпионат Эстонии по хоккею, полуфинал: СК "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве) - "Narva PSK".
Вторник, 11 марта
* В Сондаском общинном доме в 19.00 - серия викторин Люганузеской волости; 3-я игра.
Среда, 12 марта
* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 18.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Phoenix" (Йыхви) - ФК "Narva Trans U21".
* В Кохтла-Ярвеской гимназии в 18.00 - викторина "Arukate Akadeemia" / "Академия умников".
* В Паннъярве в Алутагузеском центре оздоровительного спорта в 18.30 - этап Ида-Вирумааских лыжных вечеров.
РАЗНОЕ
Четверг, 6 марта
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 11.00 - день истории Вируского института: доклад Анне Нургамаа "Helend Peep - laulja, näitleja, kunstnik ja kodu-uurija" / "Хеленд Пеэп - певец, актер, художник и краевед", доклад Аве Горшиц "Digiekskursioon kirjandusmuuseumi portaali KIVIKE ning eesti raamatu aasta 2025 kogumisvõistluste tutvustus" / "Цифровая экскурсия по порталу KIVIKE Литературного музея, а также знакомство с конкурсом коллекций Года эстонской книги-2025", доклад Хейки Коова "Lääne-Virumaa monumentide e-kataloog. Organiseeritud kodu-uurimise tulevikust" / "Э-каталог памятников Ляэне-Вирумаа. О будущем организованного краевведения".
* В Пагариском общественном доме в 13.00 - собрание мудрейших: празднуем Женский день. Дискуссия за кофейным столом, стоимость участия - 3 евро. В 15.30 - урок гимнастики для возрастной группы 55+. Урок проводит физиотерапевиа Мерили Мурдсалу.
* День памяти Старой Нарвы: в большом зале Нарвской ратуши в 15.00 на эстонском языке и в 18.00 на русском языке - лекция о Второй мировой войне, лектор Мадис Туудер расскажет о важных этапах и событиях, сформировавших уникальную историю Нарвы; в 19.00 начнется открытое обсуждение лекции, где все заинтересованные лица могут поделиться своим мнением и задать вопросы лектору; у мемориального камня "Juured" в 17.00 - возложение цветов и зажигание свечей в память о трагических событиях в истории Нарвы.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская для детей 10 лет и старше.
* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - мастерская макраме: украшения для подсвечников. Приглашаются как начинающие мастера макраме, так и опытные рукодельницы. В мастерской изготовим украшение из макраме для банки, куда зимой можно поставить свечу, а летом - цветы. Руководитель Янне Кулламяги. Стоимость участия - 10 евро, оплата наличными на месте.
Пятница, 7 марта
* В клубе "Ахтме" в 19.00 - "Девичник", вечер отдыха для взрослых. Информация по тел. 5668 4792.
Суббота, 8 марта
* В Кийкласком народном доме - день рукоделия клуба "Maadaam": 11.00 - открытие выставки пэчворка, 11.30 - комедия Оскара Лутса "Onu paremad päevad" в исполнении народного театра, мастерские.
* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале в 17.30 - философский клуб "Сократ и МЫ", философия для XXI века: лекция "О чем говорят в Садах Эпикура?". Лектор - профессор философии Елена Сергейчик. Вход свободный.
* В клубе "Ахтме" в 19.00 - "Девичник", вечер отдыха для взрослых. Информация по тел. 5668 4792.
Воскресенье, 9 марта
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры - III концерт-фестиваль "Naine ja tants" / "Женщина и танец": 11.00 - мастер-класс по барре (тренировка, сочетающая элементы балета, пилатеса и йоги; на эстонском и русском языках), проводит Ася Селецкая; 15.00 - концерт с участием танцевальных коллективов Ида-Вирумаа, вокальной студии "Illusio" и Аси Селецкой. Участие в мастер-классе бесплатное, билет на концерт - 5 евро.
Вторник, 11 марта
* В йыхвиском "Bowling" в 19.00 - музыкальная викторина.
Среда, 12 марта
* В Нарвской ратуше в 17.30 - лекция по истории Нарвы: "Древнейший период (конец последнего ледникового периода - начало XIII века)". Лекция на русском языке. Лектор Мадис Туудер. Вход свободный.
Четверг, 13 марта
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская для детей 10 лет и старше.
Страница издается при поддержке фонда Kultuurkapital. Опубликование информации на странице бесплатное. Информацию нужно отправить к понедельнику той недели, на которой она будет опубликована, по адресу э-почты: diana@pohjarannik.ee.