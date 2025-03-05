Каролина и Ханс Христиан Аавик отметят в Йыхви десятилетие своего музыкального пути

Родившаяся в Нарве Каролина Аавик - признанная на международном уровне эстонская пианистка, исполняющая главным образом камерную музыку, а также регулярно выступающая в Эстонии и в различных европейских именитых концертных залах и на фестивалях.

Ханс Христиан Аавик - один из выдающихся эстонских скрипачей, который своим разносторонним стилем и явно отличающимся звуком привлек внимание как в Эстонии, так и в остальной Европе. Журнал "Gramophone" назвал Аавика восходящей звездой, отмечая его глубокий интеллект и любознательность, дополняемые экстравертной харизмой.

Оба исполнителя получили музыкальное образование как в Эстонии, так и в Германии во Франкфурте, а также совершенствовались под руководством мастеров в других странах.

Эту пару как на работе, так и в частной жизни характеризуют свежие идеи, разнообразный репертуар и смелость рисковать. Программы дуэта филигранно отшлифованы. В то же время исполнение музыкантов свободное и фантазийное. В 2021 году они выпустили свой дебютный диск "Aeternus".

Ханс Христиан Аавик и Каролина Аавик в течение десяти лет творили нечто редкое и вечное и теперь отмечают этот путь концертами из трех отделений в Йыхви, Пярну и Таллинне.

Концертный вечер начнется со знакомого, но всегда нового звука и поведет по современным звуковым ландшафтам. "Fratres" Арво Пярта направит на границу между тишиной и вечностью, где каждая нота звучит значительно. Исполнением этого произведения "Aavik Duo" выражает почтение композитору и посвящает его 90-летию со дня рождения маэстро.

Соната для скрипки Фазиля Сайя погружает в кружащие ритмы и неожиданные повороты, будто ураган над горами. Звуки музыки Эйноюхани Раутаваара, напротив, открывают дверь в мир снов, где сливаются покой и виртуозность.

Во второй части концерта прозвучит жемчужина классики - 10-я соната для скрипки G-duur Бетховена, полная света и согревающей нежности, но также глубоких раздумий. А в заключительной части "Aavik Duo" поделится своими открытиями - слушателей ждет музыкальная прогулка по воспоминаниям и инспирациям.