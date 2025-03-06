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Осквернившего государственный флаг мужчину отправили в тюрьму

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Флаг Эстонии. Снимок является иллюстративным.
Флаг Эстонии. Снимок является иллюстративным. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Вируский уездный суд отправил в тюрьму мужчину, который в прошлом году ранним утром в Яанов день осквернил флаг Эстонии.

Виктора (26) обвиняли в том, что примерно в четыре часа утра 24 июня прошлого года, находясь возле многоквартирного дома по Нарвскому шоссе, 9 в поселке Ольгина в городе Нарва-Йыэсуу, он вытащил из держателя флага на стене этого дома флаг Эстонской Республики и пошел с ним на автобусную остановку Ольгина. Там он несколько раз помахал флагом в разные стороны, а затем с силой ударил им об асфальт, в результате чего древко флага сломалось пополам. Таким образом Виктор своим умышленным деянием совершил осквернение флага Эстонской Республики, что является в соответствии с законом преступлением.

За это суд приговорил его к трем месяцам лишения свободы. Виктор ранее был осужден за управление в нетрезвом состоянии автомобилем и нападение на человека с нанесением ему телесных повреждений. К назначенному тогда наказанию теперь добавили наказание за осквернение флага, и в общем он должен провести в тюрьме более восьми месяцев.

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