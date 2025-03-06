Осквернившего государственный флаг мужчину отправили в тюрьму

Виктора (26) обвиняли в том, что примерно в четыре часа утра 24 июня прошлого года, находясь возле многоквартирного дома по Нарвскому шоссе, 9 в поселке Ольгина в городе Нарва-Йыэсуу, он вытащил из держателя флага на стене этого дома флаг Эстонской Республики и пошел с ним на автобусную остановку Ольгина. Там он несколько раз помахал флагом в разные стороны, а затем с силой ударил им об асфальт, в результате чего древко флага сломалось пополам. Таким образом Виктор своим умышленным деянием совершил осквернение флага Эстонской Республики, что является в соответствии с законом преступлением.