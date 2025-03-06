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Перевозчик прежний, движение по-новому В автобусном движении Силламяэ появятся новые маршруты, остановки и больше рейсов

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Городские маршруты в Силламяэ продолжит обслуживать "GoBus".
Городские маршруты в Силламяэ продолжит обслуживать "GoBus". Фото: Dmitri Lett

Городское управление Силламяэ в феврале заключило договор с "GoBus" на обслуживание внутригородских автобусных линий в течение пяти лет. Новая схема движения стартует 15 мая.

Новинки

  • Увеличение пробега в три раза
  • Общественный транспорт охватит новые улицы
  • Городской автобус поедет в сады и на железнодорожную станцию
  • Появится 16 новых остановок
  • Бесплатный проезд для горожан

В концепцию движения городского общественного транспорта внесены значительные изменения, разработанные специалистами горуправления совместно с Ида-Вирумааским центром общественного транспорта и Министерством регионального развития и сельского хозяйства.

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