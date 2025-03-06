Городское управление Силламяэ в феврале заключило договор с "GoBus" на обслуживание внутригородских автобусных линий в течение пяти лет. Новая схема движения стартует 15 мая.
Для подписчиков
Перевозчик прежний, движение по-новому ⟩ В автобусном движении Силламяэ появятся новые маршруты, остановки и больше рейсов
Новинки
- Увеличение пробега в три раза
- Общественный транспорт охватит новые улицы
- Городской автобус поедет в сады и на железнодорожную станцию
- Появится 16 новых остановок
- Бесплатный проезд для горожан