Мари Калкун и Эстонский национальный мужской хор впервые выйдут на одну сцену

Исполнены будут мифические "Stoonia lood" Мари Калкун, переплетающиеся с хоровым наследием Вельо Тормиса.

Сольный альбом "Stoonia lood" вышел в 2023 году, донося до слушателей старинные эстонские мифы и современную выроскую поэзию, а также затрагивая личным звуковым языком и повествовательным умением Мари Калкун наиболее острые сегодняшние мировые проблемы.

Центральной темой альбома являются противоречивые отношения человека с природой, в нем встречаются древние и живые предания. Несколько текстов для диска написаны современными эстонскими и выроскими поэтами, а также самой Мари Калкун. Название альбома "Stoonia lood" указывает на создание мистического внутреннего мира посредством слов и звуков.

Сопродюсером альбома является признанный британский музыкант Сэм Ли, выпустила альбом именитая британская фирма-производитель пластинок "Real World Records".

Мари Калкун выступала со своими сольными концертами в большинстве стран Европы, а также в Японии, и удостоилась большого внимания со стороны международных медиа. У певицы и автора есть песни, которые можно сравнивать с заговорами: они могут успокаивать, бодрить, заставлять танцевать и лечить. Все это могли и делали с помощью песни наши давние предки.