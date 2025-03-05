Многие политики неоднократно и сознательно предоставляли заведомо ложную информацию о своем постоянном месте жительства, чтобы баллотироваться на местных выборах. Ничто не мешало им это делать, и они не были за это наказаны. Если государство не в силах проконтролировать исполнение законного требования о том, что кандидат должен постоянно проживать в городе или волости, где он баллотируется в местное собрание, имеет ли смысл его сохранять?
Эрик Гамзеев: Так ли уж важно, где живет депутат?
После жалобы представляющих "Isamaa" членов волостного собрания Элва Государственный суд постановил, что местное самоуправление имеет право проверять точность данных о месте жительства человека в регистре населения. Госсуд подтвердил, что каждый житель Эстонии свободен в выборе места жительства, но данные о месте жительства должны быть внесены в регистр населения в соответствии с реальностью. Три с половиной года потребовалось различным судебным инстанциям, чтобы прийти к этому, казалось бы, очевидному выводу.
Вместе с тем это решение может мало что изменить в существующей практике, поскольку Государственный суд разъяснил, что право на проверку означает в первую очередь право запрашивать дополнительные документы у причастных сторон, но не проводить слежку с целью доказать ложность представленных данных. Например, председатель Элваского волостного собрания Сулев Куус признался ERR, что все останется по-прежнему, то есть довольно серой зоной.
За прошедшие годы несколько известных местных политиков честно признавались "Северному побережью", что баллотировались на должности в самоуправлениях, где они фактически не проживают. Перед выборами их регистрируют в доме другого политика или его матери, а также, например, в доме приходского священника. Некоторых это смущало, другие же говорили, что не видят в этом никакой проблемы, поскольку многие другие поступают так же.
В то же время еще в 2012 году тогдашний канцлер юстиции Индрек Тедер отметил, что предоставление ложных сведений для получения права голоса предосудительно и нарушает чувство справедливости лиц, фактически постоянно проживающих в соответствующем местном самоуправлении. Помимо прочего, он также указал, что подобная ложная информация является по сути преступлением, наказуемым штрафом или лишением свободы на срок до одного года.
По всей Эстонии неоднократно возникали подозрения, что местные политики предоставляли ложную информацию о своем месте жительства. До сих пор им удавалось делать это безнаказанно.
"Если государство в течение многих лет по сути не может проконтролировать, находится ли фактическое место жительства местного политика в указанном им самоуправлении, то, возможно, было бы разумно отказаться от этого требования".Эрик Гамзеев, главный редактор "Северного побережья"
Конфликт интересов заключается и в том, что, хотя местное самоуправление несет ответственность за проверку предоставленных данных о месте жительства, в некоторых случаях их руководители сами предоставляли ложные данные в преддверии выборов. А ведь они должны выяснить сами или поручить это своим подчиненным, действительно ли адрес, указанный ими в регистре населения, является их постоянным местом жительства. Возможно, это как в случае с Хинкусом в исполнении Микка Микивера в научно-фантастическом фильме "Отель "У погибшего альпиниста": "Я пришел за собой!".
Не позднее 1 августа кандидаты должны быть зарегистрированы как жители волости или города, где они намерены баллотироваться на местных выборах, которые состоятся этой осенью. Вполне вероятно, что некоторые из них снова сделают фиктивные прописки по адресам, куда они без помощи GPS даже не смогут добраться.
Вероятность попасться по-прежнему очень мала. Проверка в основном носит формальный характер и может длиться более четырех лет, что составляет срок полномочий одного местного собрания. Результата может и не быть. Достаточно ли для подтверждения постоянного места жительства, если депутат сможет не мешкая назвать его адрес или, к примеру, подписался на газету по данному адресу? Или потребуются более убедительные доказательства? Сколько часов в году он должен находиться по этому адресу, а сколько может жить в других местах?
В то же время и госучреждения, и местные самоуправления постоянно призывают рядовых граждан предоставлять корректную информацию о месте своего проживания. Это необходимо для того, чтобы, образно говоря, знать, скольким людям нужно сварить суп на обед, а сколько заплатят за него сами. Но почему обычные граждане должны правильно указывать свое место жительства, если некоторые местные представители власти сами этого не делают?
Если государство в течение многих лет по сути не может проконтролировать, находится ли фактическое место жительства местного политика в указанном им самоуправлении, то, возможно, было бы разумно отказаться от этого требования.
Возможно, это подтолкнет людей с более чувствительным компасом законопослушности баллотироваться в том городе или волости, где они ведут активную деятельность, например, по работе, но спят в соседнем самоуправлении. В настоящее время они не хотят этого делать, чтобы не быть обвиненными во лжи или, теоретически, также заподозренными в совершении уголовного преступления.
Число активных и компетентных людей, которые хотели бы посвятить свое свободное время организации местной жизни, в большинстве самоуправлений не слишком велико. К тому же, все более распространенной становится ситуация, когда депутатам больше не обязательно даже присутствовать на заседаниях собрания в том же городе или волости. Они могут сделать это онлайн из любой точки мира.
В итоге именно избиратели из числа местных жителей решают, кто лучше всего подходит для представления их интересов. Если местный политик заслуживает доверия в этом отношении, он заработает голоса, независимо от того, на территории какого самоуправления находится его постоянное место жительства.