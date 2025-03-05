Эрик Гамзеев: Так ли уж важно, где живет депутат?

В то же время и госучреждения, и местные самоуправления постоянно призывают рядовых граждан предоставлять корректную информацию о месте своего проживания. Это необходимо для того, чтобы, образно говоря, знать, скольким людям нужно сварить суп на обед, а сколько заплатят за него сами. Но почему обычные граждане должны правильно указывать свое место жительства, если некоторые местные представители власти сами этого не делают?

Если государство в течение многих лет по сути не может проконтролировать, находится ли фактическое место жительства местного политика в указанном им самоуправлении, то, возможно, было бы разумно отказаться от этого требования.

Возможно, это подтолкнет людей с более чувствительным компасом законопослушности баллотироваться в том городе или волости, где они ведут активную деятельность, например, по работе, но спят в соседнем самоуправлении. В настоящее время они не хотят этого делать, чтобы не быть обвиненными во лжи или, теоретически, также заподозренными в совершении уголовного преступления.

Число активных и компетентных людей, которые хотели бы посвятить свое свободное время организации местной жизни, в большинстве самоуправлений не слишком велико. К тому же, все более распространенной становится ситуация, когда депутатам больше не обязательно даже присутствовать на заседаниях собрания в том же городе или волости. Они могут сделать это онлайн из любой точки мира.

В итоге именно избиратели из числа местных жителей решают, кто лучше всего подходит для представления их интересов. Если местный политик заслуживает доверия в этом отношении, он заработает голоса, независимо от того, на территории какого самоуправления находится его постоянное место жительства.