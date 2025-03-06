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ОДИН ВОПРОС Почему на Уйкалаской свалке происходят все новые возгорания?

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Кятлин Лизденис.
Кятлин Лизденис. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В течение последней недели на Уйкалаской свалке каждый день происходили новые возгорания, тушить которые приезжает Спасательный департамент.

Руководитель Ида- и Ляэне-Вирумааского бюро Департамента окружающей среды Кятлин Лизденис:

- Возгорания происходят на старой зоне складирования, которую свалка должна сейчас в соответствии с проектом закрыть. В ходе этой работы приходится вскрывать боковые склоны горы отходов. А поскольку внутри идет процесс брожения, то при раскапывании, когда туда поступает воздух, происходит возгорание. В то же время мы не можем остановить эти работы, ведь там, где гора отходов в соответствии с проектом была закрыта, возгораний не было. Мы порекомендовали, чтобы там, где происходят раскопки, присутствовал работник свалки с водяным шлангом, чтобы можно было сразу заливать это место водой.

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