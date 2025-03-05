Горуправление утвердило состав комиссии по делам пожилых людей, председателем которой стала вице-мэр по социальным вопросам Эвелин Данилов, заместителем председателя - член горсобрания Валерий Корб.
Определился состав комиссии горуправления Кохтла-Ярве по делам пожилых
В качестве представителей пожилых членами комиссии горуправления стали Лариса Мовко, Юри Утт, Кайе Сарв, Эйнар Вайно, Раиса Варес, Айли Ахи и Рима Подмошенская. Протоколистом комиссии утвердили главного специалиста горуправления по развитию здоровья Наталью Алликсаар.
В соответствии с утвержденным в конце прошлого года основным положением целью комиссии по делам пожилых людей является выяснение точек зрения пожилых жителей города Кохтла-Ярве по касающимся жизни города вопросам, а также их представление горуправлению и горсобранию.