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Кохтла-Ярвеская гимназия организует в Женский день весенний концерт

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Расмус Кулль, исполняющий партию кондитера и поэта Рагно, в поставленной театром "Vanemuine" опере Эйно Тамберга "Сирано де Бержерак".
Расмус Кулль, исполняющий партию кондитера и поэта Рагно, в поставленной театром "Vanemuine" опере Эйно Тамберга "Сирано де Бержерак". Фото: Heikki Leis / Vanemuine

Как уже стало традицией, Кохтла-Ярвеская гимназия и нынче в Женский день приглашает всех желающих в городской центр культуры на бесплатный весенний концерт.

В концерте, который начнется 8 марта в 15 часов, в исполнении молодежного оркестра и солистов Кохтла-Ярвеской гимназии прозвучат красивые мелодии. Нынешним приглашенным исполнителем станет солист оперы театра "Vanemuine" Расмус Кулль, аккомпанировать которому будет признанная пианистка и концертмейстер Пийа Паэмурру.

Пришедший в "Vanemuine" в 2008 году Расмус Кулль исполнил десятки оперных партий. Он является лауреатом годовых премий Эстонского союза театров за 2019 год: премии за исполнение сложной в музыкальном отношении партии Суини Тодда в мюзикле-триллере Стивена Сондхейма "Суини Тодд" и премии за мастерское воплощение сценического образа Йохана в оперетте Иоганна Штрауса "Венская кровь".

Во время весеннего концерта на сцену выйдут также танцоры ида-вирумааской танцевальной студии "Viis Tähte".

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