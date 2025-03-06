Кохтла-Ярвеская гимназия организует в Женский день весенний концерт

В концерте, который начнется 8 марта в 15 часов, в исполнении молодежного оркестра и солистов Кохтла-Ярвеской гимназии прозвучат красивые мелодии. Нынешним приглашенным исполнителем станет солист оперы театра "Vanemuine" Расмус Кулль, аккомпанировать которому будет признанная пианистка и концертмейстер Пийа Паэмурру.

Пришедший в "Vanemuine" в 2008 году Расмус Кулль исполнил десятки оперных партий. Он является лауреатом годовых премий Эстонского союза театров за 2019 год: премии за исполнение сложной в музыкальном отношении партии Суини Тодда в мюзикле-триллере Стивена Сондхейма "Суини Тодд" и премии за мастерское воплощение сценического образа Йохана в оперетте Иоганна Штрауса "Венская кровь".