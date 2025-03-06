Дело о коррупции в Кохтла-Ярве, в котором обвиняются несколько бывших и нынешних руководителей города, расследуется уже два с половиной года и дошло до прокуратуры. Однако пока неясно, когда дело будет передано в суд.
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ДЕЛО ДОШЛО ДО ПРОКУРАТУРЫ ⟩ Громкий коррупционный скандал в Кохтла-Ярве: подозрение предъявлено 20 фигурантам
- Центральная криминальная полиция на данный момент провела необходимые следственные действия и передала собранные в ходе досудебного разбирательства материалы в прокуратуру, - сообщил "Северному побережью" окружной прокурор по экономическим и коррупционным преступлениям Даниэль Тоом.