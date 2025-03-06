ДЕЛО ДОШЛО ДО ПРОКУРАТУРЫ Громкий коррупционный скандал в Кохтла-Ярве: подозрение предъявлено 20 фигурантам

6 октября 2022 года. В этот день из Вируской тюрьмы были освобождены несколько попавших под следствие руководителей города, которые были временно задержаны двумя днями ранее. На снимке - только что вышедший из-за решетки Тийт Лиллеметс, тогдашний председатель горсобрания и пасынок Николая Осипенко.

Дело о коррупции в Кохтла-Ярве, в котором обвиняются несколько бывших и нынешних руководителей города, расследуется уже два с половиной года и дошло до прокуратуры. Однако пока неясно, когда дело будет передано в суд.