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ДЕЛО ДОШЛО ДО ПРОКУРАТУРЫ Громкий коррупционный скандал в Кохтла-Ярве: подозрение предъявлено 20 фигурантам

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6 октября 2022 года. В этот день из Вируской тюрьмы были освобождены несколько попавших под следствие руководителей города, которые были временно задержаны двумя днями ранее. На снимке - только что вышедший из-за решетки Тийт Лиллеметс, тогдашний председатель горсобрания и пасынок Николая Осипенко.
6 октября 2022 года. В этот день из Вируской тюрьмы были освобождены несколько попавших под следствие руководителей города, которые были временно задержаны двумя днями ранее. На снимке - только что вышедший из-за решетки Тийт Лиллеметс, тогдашний председатель горсобрания и пасынок Николая Осипенко. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Дело о коррупции в Кохтла-Ярве, в котором обвиняются несколько бывших и нынешних руководителей города, расследуется уже два с половиной года и дошло до прокуратуры. Однако пока неясно, когда дело будет передано в суд.

- Центральная криминальная полиция на данный момент провела необходимые следственные действия и передала собранные в ходе досудебного разбирательства материалы в прокуратуру, - сообщил "Северному побережью" окружной прокурор по экономическим и коррупционным преступлениям Даниэль Тоом.

Материалы постепенно предоставляются защитникам

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