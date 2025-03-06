Сборные Эстонии и Кыргызстана встретятся в Йыхви

Согласно мировому рейтингу по футзалу, фаворитом является сборная Кыргызстана, занимающая 43-е место, а вот сборной Эстонии, занимающей 129-е место, стоит рассчитывать на поддержку страстных болельщиков, которых всегда собирается здесь много на матчах по мини-футболу, в первую очередь, благодаря болельщикам йыхвиского "Phoenix". Сборные Эстонии и Кыргызстана никогда ранее не встречались друг с другом в мини-футболе.

В состав сборной Эстонии входят несколько футзалистов из Ида-Вирумаа. Футболку национальной сборной наденут игрок йыхвиского "Phoenix" Елисей Захаров, сыгравший за национальную сборную шесть матчей и забивший три гола, игрок "Narva United" Станислав Гусев, который представлял национальную сборную в 13-ти матчах и, как мы надеемся, забьет свой первый гол в Йыхви, а также опытный вратарь "Narva United" Николай Пулккинен, на счету которого уже 32 матча за сборную. В качестве новичка вызов в национальную сборную получил 21-летний Даниил Дикопавленко из "Sillamäe Silla".