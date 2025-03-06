ПЕРЕДОВИЦА Еще один разрыв в образовании между детьми с эстонским и русским домашним языком, который нужно залатать

В сегодняшней газете мы пишем, однако, на примере трех уездных гимназий о том, как детям с русским домашним языком труднее, нежели их ровесникам-эстонцам, дается английский язык. Об этом красноречиво свидетельствуют результаты выпускных экзаменов в гимназиях.

Тяга к изучению языка напрямую связана с необходимостью в нем. Если нет мотивации, то и результаты приходят с трудом. У детей с эстонским родным языком эта мотивация во многом исходит из англоязычной интернетовской среды, ведь эстоноязычная интернет-среда довольно ограничена. В распоряжении же детей с русским домашним языком - интернет-среда на их родном языке, которая значительно шире.

Должно ли эстонское государство заниматься повышением мотивации к изучению английского языка у русской молодежи, у которой поначалу жизненной необходимости для этого нет? Да, должно, ведь владение языком - это часть конкурентоспособности на образовательном рынке и на рынке труда, которые уже давно не ограничиваются Эстонией.

Это старая истина, что чем раньше начинать изучение языка, тем лучше. Для начала обучение английскому языку в русскоязычных школах тоже могло бы начинаться уже в начальных классах, как в эстонских школах. Однако еще разумнее начинать его уже в детском саду.