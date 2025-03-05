Начался возврат переплаченного подоходного налога

По состоянию на утро 5 марта в Налогово-таможенный департамент (НТД) подано почти 548 тысяч деклараций о доходах, согласно которым возврату подлежит в общей сложности около 148,6 миллионов евро. Доплате же подлежит подоходный налог на общую сумму 26,1 миллионов евро.

Руководитель службы отдела подоходного налога НТД Рийна Рандвер-Сыэр напомнила, что скорость возврата подоходного налога не зависит от очередности подачи деклараций. "Каждый рабочий день мы делаем несколько десятков тысяч переводов. Просим вас проявить терпение - все, кому положен возврат переплаченного подоходного налога, получат его при первой же возможности", - сказала Рандвер-Сыэр.

Чтобы возврат подоходного налога поступил на правильный банковский счет, НТД просит убедиться, что в среде э-услуг e-MTA в декларации о доходах указан правильный номер банковского счета.

Клиентам, подавшим декларацию на бумажной форме, НТД начнет возврат переплаченного подоходного налога 18 марта. Срок окончания возврата - 1 октября, такой же срок действует и для уплаты подоходного налога.