В Eesti Energia объяснили, почему электричество в феврале подорожало почти вдвое

Вдобавок, на цену электроэнергии по-прежнему оказывает влияние повреждение кабеля "Estlink 2", которое снижает возможности Балтии по подключению к странам Северной Европы. Это влияние на цены может оказаться особенно сильным летом, когда в конце дня прекращается солнечная генерация и приходится включать более дорогие управляемые производственные подразделения.

"Февраль - хороший пример того, как низкий уровень производства возобновляемой энергии во всех странах Балтии, ограниченные мощности по передаче электроэнергии и увеличение производства на основе ископаемого топлива влияют на наши цены на электроэнергию. К марту мы прогнозируем восстановление производства ветровой энергии, а также значительное увеличение генерации солнечной энергии, что в целом может привести к снижению цен на электроэнергию", - считает Карл Йоозеп Рандвеэр, чей обзор энергорынка цитирует пресс-служба "Eesti Energia". Подробнее можно прочитать на веб-сайте энергоконцерна .

Цена на природный газ взлетела, а затем снизилась на треть

Февраль был полон сюрпризов для европейских цен на газ: холодная погода, политические решения и геополитические разногласия. В феврале средняя цена на природный газ (TTF) составила 50,2 евро за мегаватт-час, что почти в два раза выше, чем годом ранее.

В начале февраля северо-запад Европы накрыла волна холода, что привело к росту спроса на отопление и, соответственно, к увеличению потребления газа. Кроме того, росту цен на газ способствовала общая низкая генерация ветровой энергии в Европе, что вынудило производителей электроэнергии больше использовать мощности, работающие на основе газа.

В результате этих воздействий заполняемость хранилищ быстро упала до 51%, то есть до значительно более низкого уровня, чем в прошлом году в то же время.

Рост цен на рынке подстегнули также приостановка транзита газа между Украиной и Россией в январе и снижение норвежского экспорта из-за работ по техническому обслуживанию. В результате всех этих факторов в феврале цены на газ поднялись до самого высокого уровня за последние два года, составив целых 59 евро за мегаватт-час.

В середине февраля ценовой бум поутих, поскольку спекуляции вокруг российско-украинских переговоров усилили на рынке надежды на ослабление напряженности, Европейский союз обсудил смягчение требований к хранению газа, а температура в Европе повысилась. Все это привело к быстрому снижению цены на природный газ: в период с 12 по 26 февраля она упала примерно на 30% по сравнению с пиковым значением.

Напряженность в отношениях между Украиной и США привела в последние дни месяца опять же к скачку цены на природный газ.

Карл Йоозеп Рандвеэр, аналитик торговли энергией "Eesti Energia",пресс-служба "Eesti Energia"