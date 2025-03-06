В Eesti Energia объяснили, почему электричество в феврале подорожало почти вдвое

Аналитик из "Eesti Energia" Карл Йоозеп Рандвеэр пишет в своем обзоре рынка, что февральский рост цен на электроэнергию был обусловлен высоким уровнем использования ископаемого топлива во всех странах Балтии - как на сланцевых, так и на газовых станциях, вдобавок небывало низкой выработкой ветровой энергии, увеличением потребления энергии вследствие холодной погоды и еще ограниченностью передающих мощностей.
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Цены на электроэнергию в феврале были почти на 65% выше, чем в январе, и достигли 151,8 евро за мегаватт-час (15,2 цента за киловатт-час). По сравнению с февралем 2024 года цена на электроэнергию была практически в два раза выше (+101%).
Аналитик торговли энергией из "Eesti Energia" Карл Йоозеп Рандвеэр пишет в своем обзоре, что рост цен был обусловлен высоким уровнем использования ископаемого топлива во всех странах Балтии - как на сланцевых, так и на газовых станциях, небывало низкой выработкой ветровой энергии, увеличением потребления энергии вследствие холодной погоды и вдобавок ограниченностью передающих мощностей.
Свою роль в низком производстве возобновляемой энергии сыграла гидроэнергия, которой по сравнению с предыдущим годом оказалось выработано почти на 43% меньше.
В то же время производство на основе ископаемого топлива (газа, сланца) во всех странах Балтии было значительно выше по сравнению как с предыдущим месяцем, так и с предыдущим годом.
В качестве причины увеличения цены на электроэнергию можно рассматривать также рост цен на газ, поскольку почти 67,5% от общего объема производства электроэнергии на основе ископаемого топлива в странах Балтии приходится на газовые электростанции, находящиеся в Латвии и Литве. По сравнению с февралем прошлого года цены на природный газ выросли на 95%: 50,2 евро за МВт-ч в феврале 2025 года по сравнению с 25,7 евро за МВт-ч в феврале 2024 года.
Аналитик из "Eesti Energia" напомнил, что 8 и 9 февраля электросистема стран Балтии была десинхронизирована от российской и синхронизирована с полосой частот континентальной Европы. После отключения передаточные мощности стран Балтии с другими странами были ограничены, и вся балтийская система функционировала в режиме острова. Из-за ограниченной пропускной способности подключений в феврале в отдельные часы оптовая цена на электроэнергию из-за колебаний спроса и предложения на 20-30 МВт доходила до 30-50 евро за за мегаватт-час. Эта чувствительность в значительной степени исчезла после восстановления передающих мощностей Швеции и Польши, но в некоторой мере она все-таки сохраняется из-за ограничений, связанных с поддержанием резервов частоты.
Вдобавок, на цену электроэнергии по-прежнему оказывает влияние повреждение кабеля "Estlink 2", которое снижает возможности Балтии по подключению к странам Северной Европы. Это влияние на цены может оказаться особенно сильным летом, когда в конце дня прекращается солнечная генерация и приходится включать более дорогие управляемые производственные подразделения.
"Февраль - хороший пример того, как низкий уровень производства возобновляемой энергии во всех странах Балтии, ограниченные мощности по передаче электроэнергии и увеличение производства на основе ископаемого топлива влияют на наши цены на электроэнергию. К марту мы прогнозируем восстановление производства ветровой энергии, а также значительное увеличение генерации солнечной энергии, что в целом может привести к снижению цен на электроэнергию", - считает Карл Йоозеп Рандвеэр, чей обзор энергорынка цитирует пресс-служба "Eesti Energia". Подробнее можно прочитать на веб-сайте энергоконцерна.
Цена на природный газ взлетела, а затем снизилась на треть
Февраль был полон сюрпризов для европейских цен на газ: холодная погода, политические решения и геополитические разногласия. В феврале средняя цена на природный газ (TTF) составила 50,2 евро за мегаватт-час, что почти в два раза выше, чем годом ранее.
В начале февраля северо-запад Европы накрыла волна холода, что привело к росту спроса на отопление и, соответственно, к увеличению потребления газа. Кроме того, росту цен на газ способствовала общая низкая генерация ветровой энергии в Европе, что вынудило производителей электроэнергии больше использовать мощности, работающие на основе газа.
В результате этих воздействий заполняемость хранилищ быстро упала до 51%, то есть до значительно более низкого уровня, чем в прошлом году в то же время.
Рост цен на рынке подстегнули также приостановка транзита газа между Украиной и Россией в январе и снижение норвежского экспорта из-за работ по техническому обслуживанию. В результате всех этих факторов в феврале цены на газ поднялись до самого высокого уровня за последние два года, составив целых 59 евро за мегаватт-час.
В середине февраля ценовой бум поутих, поскольку спекуляции вокруг российско-украинских переговоров усилили на рынке надежды на ослабление напряженности, Европейский союз обсудил смягчение требований к хранению газа, а температура в Европе повысилась. Все это привело к быстрому снижению цены на природный газ: в период с 12 по 26 февраля она упала примерно на 30% по сравнению с пиковым значением.
Напряженность в отношениях между Украиной и США привела в последние дни месяца опять же к скачку цены на природный газ.