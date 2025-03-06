Нарвская больница потратит шестизначную сумму на томограф с искусственным интеллектом

Победителем тендера стала компания "Hansa Medical", занимающаяся продажей и обслуживанием медицинского оборудования с 2000 года. Договор на поставку был подписан 6 марта, а прибудет в Нарву ​новое оборудование в июне.

Общая стоимость приобретаемого оборудования составляет 595360 евро.

Новый томограф "Revolution Ascend" от компании "GE Healthcare" заменит устаревший 16-срезовый КТ, который использовался в больнице с 2006 года. Старый аппарат уже не соответствует современным технологическим требованиям.

Как заявили в Нарвской больнице, оснащенный искусственным интеллектом новый КТ позволит проводить исследования быстрее и точнее, значительно улучшая качество диагностики и повышая эффективность лечения. "Именно оборудование нового поколения с поддержкой искусственного интеллекта - это то направление, в котором больница будет развивать свои инвестиции", - отметил член правления Нарвской больницы Юллар Ланно. "Кроме того, сегодняшнее событие станет важным шагом в создании в Нарве высокотехнологичного центра диагностических услуг", - добавил он.

Преимущества нового томографа для пациентов Нарвской больницы: Минимальная лучевая нагрузка - современные технологии снижают дозу облучения, повышая безопасность обследований.

- современные технологии снижают дозу облучения, повышая безопасность обследований. Искусственный интеллект в помощь врачам - инновационное программное обеспечение улучшает качество изображений и ускоряет диагностику.

- инновационное программное обеспечение улучшает качество изображений и ускоряет диагностику. Ранняя диагностика рака легких - новый аппарат позволит проводить скрининговые исследования и выявлять опухоли на ранних стадиях.

- новый аппарат позволит проводить скрининговые исследования и выявлять опухоли на ранних стадиях. Возможность проводить точные кардиологические исследования.

Новый КТ-аппарат Нарвской больницы аналогичен оборудованию, используемому в Клинике Тартуского университета, что подтверждает его высокое диагностическое качество и современность.

"Для нашей больницы важно, чтобы пациенты получали лучшее диагностическое обслуживание прямо в Нарве. Новый компьютерный томограф позволит проводить больше исследований на месте, минимизируя необходимость направлять пациентов в другие клиники. Это сделает диагностику быстрее, точнее и удобнее для пациентов", - отметила заведующая клиникой радиологии Нарвской больницы д-р Мария Дементьева.