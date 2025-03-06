Полиция сообщила, что объявлявшийся двумя днями ранее розыск теперь отменен, так как подозреваемый мужчина сам вышел на связь.
Полиция: разыскивавшийся подозреваемый сам вышел на связь
Разыскивавшийся правоохранительными органами 42-летний Юрий сам связался с прокуратурой и дал о себе знать, о чем сообщили в Департаменте полиции и погранохраны.
Таким образом, больше нет необходимости устанавливать местонахождение этого человека с привлечением средств массовой информации.
Данный мужчина, как сообщалось ранее, подозревается в совершении преступления против личности.