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Полиция: разыскивавшийся подозреваемый сам вышел на связь

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Сотрудник полиции. Иллюстративное фото.
Сотрудник полиции. Иллюстративное фото. Фото: Arved Breidaks

Полиция сообщила, что объявлявшийся двумя днями ранее розыск теперь отменен, так как подозреваемый мужчина сам вышел на связь.

Разыскивавшийся правоохранительными органами 42-летний Юрий сам связался с прокуратурой и дал о себе знать, о чем сообщили в Департаменте полиции и погранохраны.

Таким образом, больше нет необходимости устанавливать местонахождение этого человека с привлечением средств массовой информации.

Данный мужчина, как сообщалось ранее, подозревается в совершении преступления против личности.

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