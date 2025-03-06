В Йыхви начинается строительство киногородка

Директор фестиваля "Темные ночи" (PÖFF) Тийна Локк-Трамберг считает Йыхвиский киногородок чрезвычайно важным шагом как для эстонской киноиндустрии, так и для экономического и культурного развития Ида-Вирумаа. "Меня особенно привлекает концептуальный подход: это будет не просто строительство павильона, но и создание международного мультимедийного и креативного индустриального инкубатора. Здесь объединятся традиционное кинопроизводство, классическая кинотехнология и новейшие инновационные идеи из мира стартапов. Очень важно соединить стартап-среду с конкретными потребностями киноиндустрии".

"Кроме того, PÖFF уже проводит курсы дополнительного образования для местных жителей, которые пока работают в других сферах, но хотят применить свои профессиональные навыки в киноиндустрии - например, переквалифицироваться с электрика в осветителя на съемочной площадке. Мне кажется, что этот проект может помочь удержать молодежь в регионе, а в долгосрочной перспективе даже привлечь новых специалистов", - также сказала Локк-Трамберг.

Старейшина Йыхвиской волости Марис Тоомель высказала надежду на то, что киногородок в Йыхви создаст новые рабочие места и оживит местную экономику - от гостиничного и ресторанного бизнеса до кинотехнологий и творческой деятельности. Но еще важнее, по словам старейшины, что все это даст молодежи причину остаться здесь и строить свое будущее именно в Йыхви.

"Наш город станет местом, где встречаются творчество и технологии, привлекая сюда как эстонских, так и международных кинематографистов. Это огромная возможность для всего Ида-Вирумаа", - оптимистично высказалась Тоомель.

Подробнее об этом проекте можно прочитать в февральской и ноябрьской статьях "Северного побережья".