Ида-Вируское инвестиционное агентство и строительная компания "Mapri Ehitus" подписали договор, согласно которому в Йыхви в следующем году появится киногородок - мультимедийный и креативный индустриальный инкубатор. Проект, реализуемый при поддержке Фонда справедливого перехода, оценивается в 16 миллионов евро. Подписание договора было снято в обратном порядке по аналогии с фильмом "Довод" (Tenet).
В Йыхви начинается строительство киногородка
Киногородок будет включать три объекта: инкубатор креативной индустрии с киностудиями стоимостью 11 миллионов евро, инкубатор цифровых и мультимедийных технологий стоимостью 4 миллиона евро, а также инфраструктуру стоимостью 1 миллион евро.
Если обычно киностудии располагаются среди асфальта и бетонных построек промышленных парков, то киногородок в Йыхви появится в лесу, у реки.
Теэт Куусмик, член правления Инвестиционного агентства Ида-Вирумаа отмечает, что Вируский кинофонд уже более десяти лет привлекает в уезд международные кинопродукции, а создание собственного киногородка - это следующий большой шаг в развитии местной киноиндустрии.
"Наша главная цель - привлечь сюда международные кинопроизводства, которым местные предприятия смогут предложить широкий спектр услуг, например постпродакшн, озвучку, монтаж, анимацию и изготовление декораций. Мы стремимся к тому, чтобы в течение пяти лет выйти на полный цикл услуг, позволяющий осуществлять весь процесс производства - от съемок до готового фильма - прямо здесь, в Йыхви", - рассказал Куусмик.
Второй целью проекта является привлечение молодых талантов в Ида-Вирумаа и создание возможностей для самореализации творческих людей в сфере кино.
Руководитель строительной компании "Mapri Ehitus" Тармо Роос, признается, что он сам является большим поклонником кино. "Получивший „Оскара“ за лучшие спецэффекты фильм Кристофера Нолана "Довод" снимался в семи разных странах, включая Эстонию, и результат вышел великолепным. Почему бы "Доводу 2" тоже не сниматься в Эстонии? Я верю, что в ближайшие годы сюда приедут снимать и другие известные фильмы, а киногородок в Йыхви станет своеобразным магнитом для крупнейших мировых кинокомпаний".
Директор фестиваля "Темные ночи" (PÖFF) Тийна Локк-Трамберг считает Йыхвиский киногородок чрезвычайно важным шагом как для эстонской киноиндустрии, так и для экономического и культурного развития Ида-Вирумаа. "Меня особенно привлекает концептуальный подход: это будет не просто строительство павильона, но и создание международного мультимедийного и креативного индустриального инкубатора. Здесь объединятся традиционное кинопроизводство, классическая кинотехнология и новейшие инновационные идеи из мира стартапов. Очень важно соединить стартап-среду с конкретными потребностями киноиндустрии".
"Кроме того, PÖFF уже проводит курсы дополнительного образования для местных жителей, которые пока работают в других сферах, но хотят применить свои профессиональные навыки в киноиндустрии - например, переквалифицироваться с электрика в осветителя на съемочной площадке. Мне кажется, что этот проект может помочь удержать молодежь в регионе, а в долгосрочной перспективе даже привлечь новых специалистов", - также сказала Локк-Трамберг.
Старейшина Йыхвиской волости Марис Тоомель высказала надежду на то, что киногородок в Йыхви создаст новые рабочие места и оживит местную экономику - от гостиничного и ресторанного бизнеса до кинотехнологий и творческой деятельности. Но еще важнее, по словам старейшины, что все это даст молодежи причину остаться здесь и строить свое будущее именно в Йыхви.
"Наш город станет местом, где встречаются творчество и технологии, привлекая сюда как эстонских, так и международных кинематографистов. Это огромная возможность для всего Ида-Вирумаа", - оптимистично высказалась Тоомель.
Подробнее об этом проекте можно прочитать в февральской и ноябрьской статьях "Северного побережья".