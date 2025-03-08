Не чувствовали ли вы иногда, что не устаете удивляться тому, как в реальной жизни теория и практика, так же, как ум и достоинство, иногда друг с другом совсем не сочетаются? Но ведь должны сочетаться? В любимой эстонским народом книге "Лето" Тоотс, делясь с Кийром сельскохозяйственными премудростями, тоже утверждал, что для начала надо уяснить для себя теорию и только потом можно попрактиковаться в изученном. К сожалению, это знание не всегда доходит до нашей представительской демократии и управленческой культуры.
Карис Пеэтсалу: Что стало в Тойла с доброй управленческой традицией?
Откуда это чувство? В начавшемся 2025 году - Году книги - очень уместно будет раскрыть тему, как это сделал Агу Сихвка в книге Яана Раннапа "Agu Sihvka annab aru" ("Агу Сихвка говорит правду"): "Чтобы все честно сказать, я должен рассказать о том, что, удивляясь в душе, слышал и видел на заседании Тойлаского волостного собрания 26 февраля".
И это по той причине, что тойлаская волостная власть не пошла навстречу неоднократным публичным просьбам местных жителей транслировать заседания горсобрания в реальном времени, чтобы каждый интересующийся жизнью волости и в то же время зарабатывающих кусок хлеба для своей семьи и платящий родной волости подоходный и земельный налоги член общины мог в нашем дигитально развитом государстве без отрыва от своих повседневных обязанностей участвовать в открытом управлении.
В октябре 2025 года откроется новая возможность, и очень важно, чтобы мы выбирали с умом и сознательно. Ведь Тойлаская волость выбрала своим слоганом "Тойлаская волость - открыто круглый год!", и если, забегая вперед, заглянуть в будущее, то слоганом нынешней Йыхвиской волости является "Йыхви - место приятных встреч!". То есть вполне ожидаемо можно предположить, что в нашей культуре руководства будут следовать тщательно выбранному слогану и он не окажется лишь лозунгом придуманных для туристов маркетинговых кампаний.
На одном из заседаний Тойлаского волостного собрания, проходившем в Ярвеском центре услуг с участием членов общины, нас приняли вполне ожидаемо, ведь они открыты для всех интересующихся. Два последних пункта повестки дня были посвящены формированию ревизионной комиссии. Непосредственно после выборов в органы местного самоуправления руководителем ревизионной комиссии избрали представителя правящего союза, а оппозиции, проигнорировав добрую управленческую традицию, отдали лишь одно место из трех. Властный союз не интересовала тогда и не интересует сейчас добрая управленческая традиция, в соответствии с которой руководить ревизионной комиссией поручают оппозиции.
"Печально, что в Тойлаской волости стало правилом игнорирование доброй управленческой традиции".Карис Пеэтсалу, член-учредитель тойлаского политклуба "ТОРО"
Общественности неизвестно, почему предприниматель и прежний руководитель ревизионной комиссии Гермо Саар, успешно оказывавший услуги Тойлаской волости и до сих пор арендующий принадлежавшие волости портовые сооружения, покинул пост как руководителя комиссии, так и члена Тойлаского волостного собрания. Во всяком случае, формирование комиссии вновь стоит на повестке дня.
Надо отметить, что Закон об организации местного самоуправления обязывает формировать составы комиссий, исходя из доли членов партий и избирательных союзов в составе собрания самоуправления. Правящий союз в Тойла имеет 10 мест из 17-ти, то есть менее 60%. С учетом такого соотношения более правомочно было бы образовать вместо нынешнего состава из троих членов, например, комиссию из пяти членов, чтобы обеспечить требуемые законом представительство сил и долю членов.
Печально, что в Тойлаской волости стало правилом игнорирование доброй управленческой традиции, ведь уже второй раз членами ревизионной комиссии, которая должна осуществлять надзор над работой волостного собрания и волостного управления, выбрали в большинстве членов властного союза, руководствуясь тем, что, мол, сами знаем, что делаем, и сами контролируем свою деятельность!
На этот раз предложение о выборах как председателя, так и нового члена ревизионной комиссии сделала народный депутат директор Тойлаской волостной библиотеки Леа Ранд, представив волостному собранию на тайное голосование на должность председателя комиссии Янара Туккия из своего властного союза, а на место члена - вот сюрприз - тоже представителя своего властного союза Тойво Тилку.
Выдвижение обоих кандидатов не сопровождалось, однако, обоснованием, почему именно они являются лучшими претендентами на то, чтобы представлять нас как народ в ответственной работе этой комиссии. Еще более странным это становится потому, что Тойво Тилку раньше из той же комиссии исключили. Сделать это позволяет часть 72 §4 Рабочего распорядка Тойлаского волостного собрания, если член комиссии без уважительной причины пропустил три собрания комиссии подряд. Простили и забыли?
К счастью, среди членов властного союза волости Тойла встречаются достойные представители народа. Аннеки Теэлахк предложила на место председателя ревизионной комиссии кандидатуру Йоханнеса Нейланда, объяснив, что, будучи активным членом общины, он является лучшим кандидатом на данный пост, поскольку имеет многолетний стаж и необходимые знания о работе как волостного собрания, так и ревизионной комиссии. Однако по результатам тайного голосования Йоханнесу Нейланду пришлось довольствоваться местом заместителя председателя комиссии.
Если внимательно прочитать Закон об организации местного самоуправления (см. §47), то в нем четко написано, что других членов комиссии волостное собрание утверждает на основании предложения председателя комиссии. К сожалению, на том заседании я не услышала, чтобы Леа Ранд, по примеру раяской Теэле, сама предложила себя в председатели комиссии...
Я как начинающий интересоваться политикой член общины, может быть, еще не совсем хорошо разбираюсь в сложных политических процессах и тщательно продуманных стратегиях. Однако я вдоль и поперек знаю систему образования, в которой мы внедряем добрую традицию для того, чтобы весь школьный коллектив однозначно понимал то, чего мы ждем от формирования как лучшей школьной среды, так и учебного процесса в целом, исходя прежде всего из интересов учащегося.
Такого же подхода я как избиратель жду от достойно правящего властного союза в будущем. Советую представителям тойлаского властного союза в свете предстоящих в октябре местных выборов подумать о работе над ошибками и приложить усилия, чтобы утвержденные в виде теории порядки находили применение в рабочей практике волостного собрания.