Карис Пеэтсалу: Что стало в Тойла с доброй управленческой традицией?

Выдвижение обоих кандидатов не сопровождалось, однако, обоснованием, почему именно они являются лучшими претендентами на то, чтобы представлять нас как народ в ответственной работе этой комиссии. Еще более странным это становится потому, что Тойво Тилку раньше из той же комиссии исключили. Сделать это позволяет часть 72 §4 Рабочего распорядка Тойлаского волостного собрания, если член комиссии без уважительной причины пропустил три собрания комиссии подряд. Простили и забыли?

К счастью, среди членов властного союза волости Тойла встречаются достойные представители народа. Аннеки Теэлахк предложила на место председателя ревизионной комиссии кандидатуру Йоханнеса Нейланда, объяснив, что, будучи активным членом общины, он является лучшим кандидатом на данный пост, поскольку имеет многолетний стаж и необходимые знания о работе как волостного собрания, так и ревизионной комиссии. Однако по результатам тайного голосования Йоханнесу Нейланду пришлось довольствоваться местом заместителя председателя комиссии.

Если внимательно прочитать Закон об организации местного самоуправления (см. §47), то в нем четко написано, что других членов комиссии волостное собрание утверждает на основании предложения председателя комиссии. К сожалению, на том заседании я не услышала, чтобы Леа Ранд, по примеру раяской Теэле, сама предложила себя в председатели комиссии...

Я как начинающий интересоваться политикой член общины, может быть, еще не совсем хорошо разбираюсь в сложных политических процессах и тщательно продуманных стратегиях. Однако я вдоль и поперек знаю систему образования, в которой мы внедряем добрую традицию для того, чтобы весь школьный коллектив однозначно понимал то, чего мы ждем от формирования как лучшей школьной среды, так и учебного процесса в целом, исходя прежде всего из интересов учащегося.

Такого же подхода я как избиратель жду от достойно правящего властного союза в будущем. Советую представителям тойлаского властного союза в свете предстоящих в октябре местных выборов подумать о работе над ошибками и приложить усилия, чтобы утвержденные в виде теории порядки находили применение в рабочей практике волостного собрания.