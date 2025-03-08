ОПРОС Как стоит проявлять внимание к женщине?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Валентин КУССЕЛЬ, дворник: - Сложный вопрос, но однозначно, что уделять внимание надо не только 8 Марта. Например, пару раз в неделю купить шоколадку, пригласить в кино. Неважно, как и что, главное, чтобы человек чувствовал, что он нужен и важен.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Олег ПРОНИН, епископ Эстонской Полноевангельской церкви: - Несправедливо - один день в году делать ударение на женщин, потому что каждая достойна ежедневно получать от любимого мужчины и близких внимание. Когда женщиной восхищаются, проявляют внимание, это ее окрыляет, она расцветает. Каждая женщина красива и прекрасна, потому что все, что создал Бог, прекрасно.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Дмитрий ОКАТОВ, торговый представитель: - Хороший вопрос. Я не романтик, но стараюсь замечать мелочи, любые нюансы, например, новую прическу. Важно внимание, и не только в праздник, а каждый день. Стараюсь вовремя сказать добрые слова, поддержать или успокоть, не жадничать на слова признания в любви.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Валентина ШВЕД, пенсионер: - Сказать хорошие слова. Если мужчина настоящий, он сделал правильный выбор, значит, будет ее ценить. Когда внимание - это цветок один раз в год, это обидно, потому что женщина каждый день трудится, чтобы в семье все было хорошо. Но все зависит от воспитания - если человек хорошо воспитан, то он найдет и слова, и действия, чтобы показать внимание.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Валентин ЛУКЬЯНОВ, пенсионер: - Все просто - сделать то, что хочет женщина. У меня есть мать, сестра, дочери - одного праздника мало. Они далеко, общаемся по телефону. Внимание к жене - стараюсь быстро сгладить конфликт, если случается, взяв причину ссоры на себя, ведь чем быстрее помиримся, тем лучше жизнь будет.