На интерактивной фото- и видеовыставке Сергея Листова "Мой край родной", которая открылась в Кохтла-Ярвеском центре культуры в первый день весны, было много приятных сюрпризов: аншлаг в зале, лотерея, подарки, съедобные фотографии, фотозона, совместный просмотр фильма и выставки, на которой представлено более 45 фотографий и около 90 видеороликов. Каждая фотография сопровождается интересными фактами и историями, а также QR-кодами, с помощью которых можно узнать истории, связанные с фотографиями.

Команде Кохтла-Ярвеского центра культуры трижды пришлось привозить в кафе дополнительные стулья, но все равно не хватило - опоздавшим пришлось ютиться у стен. На открытие собралось около полутора сотен человек, и это прежде всего говорит о том, что кохтлаярвесцы знают об увлечении окружного прокурора Сергея Листова, следят в социальных сетях за его успехами и не упустили возможности познакомиться с автором лично. Многие говорили, что пришли потому, что уверены - скучно здесь не будет, ведь Сергей не только талантливый фотограф и увлеченный любитель природы, но еще и веселый человек - почти каждый его пост в "Фейсбуке" не обходится без юмора.