На интерактивной фото- и видеовыставке Сергея Листова "Мой край родной", которая открылась в Кохтла-Ярвеском центре культуры в первый день весны, было много приятных сюрпризов: аншлаг в зале, лотерея, подарки, съедобные фотографии, фотозона, совместный просмотр фильма и выставки, на которой представлено более 45 фотографий и около 90 видеороликов. Каждая фотография сопровождается интересными фактами и историями, а также QR-кодами, с помощью которых можно узнать истории, связанные с фотографиями.
ФАКТЫ
- Затраты на хобби составили более 22 тысяч евро.
- Проехал за год около 60 тысяч километров.
- В среднем проводит на природе 2 часа в день.
- Сделал больше 100 тысяч видео- и фотофайлов.
- Опубликовано 2 тысячи фотоснимков и 180 видеороликов.
- Сфотографировал в Эстонии 21 вид животных и 177 видов птиц.
- Документальный фильм "Защитим оазис дикой природы посреди экологической катастрофы!" признан лучшим на международном фестивале киолюбителей "Латерна магика".