Выход на лед внутренних водоемов запрещен с 8 марта

- Люди склонны оценивают ледовые условия как более хорошие, чем они есть на самом деле. Но теплая погода и весеннее солнце сделали ледовый покров тонким и хрупким, и выход на лед уже небезопасен, даже когда на первый взгляд лед кажется целым и прочным. При нынешних условиях лед может мгновенно потрескаться, достаточно лишь нескольких шагов, - сказал эксперт отдела профилактической работы Спасательного департамента Микко Виркала. По оценке Агентства окружающей среды, ледовый сезон нынешней зимы оказался необычайно коротким.

Температура воды подо льдом всего на пару градусов выше нуля. В такой холодной воде взрослый человек в состоянии выдержать около десяти минут, а ребенок - еще меньше. Поэтому важно, чтобы родители объясняли детям опасность льда и следили за тем, чтобы дети держались подальше ото льда.

Спасательный департамент просит родителей и учителей в школах рассказывать детям и молодежи о ледовой обстановке и связанных с нею опасностях.

Нынче утонули два человека, оба - рыбаки, провалившиеся под лед. Трижды под лед проваливались и дети - в общем четыре ребенка, к счастью, все они спаслись. Спасателям пришлось выводить с опасного льда 115 человек.

Еще раньше был запрещен выход на лед пограничных водоемов Эстонии, в том числе на Чудское озеро.