Из заказанного "LHV" исследования "Norstat" следует, что 73% жителей Ида-Вирумаа в последние два года ощутили снижение сберегательной способности. Значительно меньше денег, чем прежде, в состоянии откладывать 54% жителей Ида-Вирумаа.
Сберегательная способность жителей Ида-Вирумаа падает
"Особенно сильно падение сберегательной способности влияет на людей с более низкими доходами", - отметила руководитель инвесторского сообщества "LHV" Нелли Янсон. Исследование выявило также различия между разными возрастными группами: чем старше человек, тем сильнее давление на его кошелек. "Расходы молодежи, проживающей с родителями, довольно низкие. Семьи с детьми, напротив, испытывают резкий рост расходов, пенсионерам приходится особенно сложно", - отметила Янсон.
По словам Янсон, быстрый рост стоимости жизни оказывает значительное влияние на сберегательную способность семей, однако денежный буфер необходим, чтобы справляться с неожиданностями. "Разумеется, возможности и цели каждого человека различаются, но никогда не поздно начать делать сбережения", - подчеркнула Янсон.