Сберегательная способность жителей Ида-Вирумаа падает

"Особенно сильно падение сберегательной способности влияет на людей с более низкими доходами", - отметила руководитель инвесторского сообщества "LHV" Нелли Янсон. Исследование выявило также различия между разными возрастными группами: чем старше человек, тем сильнее давление на его кошелек. "Расходы молодежи, проживающей с родителями, довольно низкие. Семьи с детьми, напротив, испытывают резкий рост расходов, пенсионерам приходится особенно сложно", - отметила Янсон.