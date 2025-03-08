С четвертой стороны территория будущего здания школы, где сейчас последний год еще работает подлежащий сносу детский сад "Аленушка", граничит с построенным из красного кирпича двухэтажным зданием государственной гимназии. Директор гимназии Хендрик Агур спросил у авторов победившей работы из бюро "Kolm Pluss Üks", как новое здание, которое будет совершенно другим, образует с гимназией единый ансамбль.