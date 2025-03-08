Разговоры о том, что в Йыхви будет построен киногород, которые велись уже много лет, некоторые скептики считали сценарием научно-фантастического фильма. Однако глава Ида-Вируского инвестиционного агентства Теэт Куусмик, несмотря на различные бюрократические препоны, не позволил себя смутить и продолжил пахать свою борозду с упорством Андреса из Варгамяэ.
ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Теэт Куусмик
"Об этом проекте и раньше было много разговоров, но теперь это можно делать громко, потому что начинаются строительные работы", - сказал Куусмик в этот четверг, подписывая договор на строительство.
Создание такого киногородка привнесет в жизнь Ида-Вирумаа свежесть, разнообразие и новые возможности. Однако киногородок - далеко не единственное крупное начинание, которое реализуется в Ида-Вирумаа в ближайшие годы под руководством агентства, возглавляемого Куусмиком. На подходе новые многоквартирные дома, а в промышленных парках, управляемых агентством, начинается строительство нескольких современных предприятий. Теэт Куусмик стал в Ида-Вирумаа одним из главных деятелей, "меняющих игру".