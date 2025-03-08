ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ Теэт Куусмик

Разговоры о том, что в Йыхви будет построен киногород, которые велись уже много лет, некоторые скептики считали сценарием научно-фантастического фильма. Однако глава Ида-Вируского инвестиционного агентства Теэт Куусмик, несмотря на различные бюрократические препоны, не позволил себя смутить и продолжил пахать свою борозду с упорством Андреса из Варгамяэ.