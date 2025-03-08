"Просто не мог не воспользоваться такой возможностью, когда до 70 процентов расходов оплачивает государство", - говорит председатель расположенного по Пуру теэ, 20 в Йыхви квартирного товарищества Оодо Неэвитс, под предводительством которого началась полная перестройка этого 85-квартирного дома, которая обойдется примерно в 3,3 миллиона евро.
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лед тронулся ⟩ Оодо Неэвитс убедил соседей пойти на полный курс обновления большого многоквартирного дома
Расположенный в Йыхвиском микрорайоне шестиподъездный пятиэтажный дом уже покрыт лесами, рядом возвышается большой экран. Сейчас это самая большая строительная площадка в Йыхви. Насколько известно, это пока и самый большой в Ида-Вирумаа многоквартирный дом, которому предстоит полная реконструкция.