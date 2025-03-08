лед тронулся Оодо Неэвитс убедил соседей пойти на полный курс обновления большого многоквартирного дома

"Просто не мог не воспользоваться такой возможностью, когда до 70 процентов расходов оплачивает государство", - говорит председатель расположенного по Пуру теэ, 20 в Йыхви квартирного товарищества Оодо Неэвитс, под предводительством которого началась полная перестройка этого 85-квартирного дома, которая обойдется примерно в 3,3 миллиона евро.