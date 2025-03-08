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лед тронулся Оодо Неэвитс убедил соседей пойти на полный курс обновления большого многоквартирного дома

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Оодо Неэвитс убежден, что обязательно стоит браться за реновацию многоквартирного дома, когда 70 процентов расходов покрывает государство.
Оодо Неэвитс убежден, что обязательно стоит браться за реновацию многоквартирного дома, когда 70 процентов расходов покрывает государство. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

"Просто не мог не воспользоваться такой возможностью, когда до 70 процентов расходов оплачивает государство", - говорит председатель расположенного по Пуру теэ, 20 в Йыхви квартирного товарищества Оодо Неэвитс, под предводительством которого началась полная перестройка этого 85-квартирного дома, которая обойдется примерно в 3,3 миллиона евро.

Расположенный в Йыхвиском микрорайоне шестиподъездный пятиэтажный дом уже покрыт лесами, рядом возвышается большой экран. Сейчас это самая большая строительная площадка в Йыхви. Насколько известно, это пока и самый большой в Ида-Вирумаа многоквартирный дом, которому предстоит полная реконструкция. 

Так будет выглядеть фасад многоквартирного дома по Пуру теэ, 20 в Йыхви в конце нынешнего года, когда завершится реконструкция здания.
Так будет выглядеть фасад многоквартирного дома по Пуру теэ, 20 в Йыхви в конце нынешнего года, когда завершится реконструкция здания. Фото: ESKIIS / WEIDENBERG
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