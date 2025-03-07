Вильяндиская академия культуры Тартуского университета и Ида-Вируский центр предпринимательства запускают проект "Творческий переворот", который объединяет креативность и предпринимательство. Проект состоит из трех этапов и ориентирован на руководителей кружков по интересам, преподавателей, молодых предпринимателей и других любителей творчества. Первое мероприятие пройдет уже в апреле - двухдневный курс повышения квалификации "Творческий старт" в отеле "Toila SPA".
Предлагается бесплатный курс повышения квалификации для креативных людей из Ида-Вирумаа
"Цель "Творческого переворота" - развитие креативного предпринимательства и оказание поддержки предприимчивым людям в Ида-Вирумаа, помощь в поиске новых возможностей для применения своих навыков и реализации идей", - пояснила Керсти Лийва, руководитель проекта со стороны Ида-Вируского центра предпринимательства.
Она отметила, что участие в мероприятиях является бесплатным для всех участников и ожидаются все творческие люди, которые хотели бы улучшить свои навыки: "Проект предоставляет необходимые инструменты для дальнейшего получения дохода от творчества и проверку на устойчивость своих идей".
"Творческий переворот" состоит из трех основных этапов, и "Творческий старт" 5 и 12 апреля в Тойла станет первым из них.
"Мы приглашаем участвовать в "Творческом старте" как новичков, так и опытных создателей, которые желают воплотить свои идеи в жизнь или только находятся в их поиске. После старта осенью состоится "Творческий хакатон", на котором можно будет протестировать свою идею и вывести ее на новый уровень. Мы поддержим и проконсультируем участников на каждом этапе, предыдущий опыт не важен", - подбадривает желающих Эвелин Лагле-Нымм, руководитель проекта в Вильяндиской академии культуры Тартуского университета.
Вся программа повышения квалификации для участников бесплатна, но необходимо зарегистрироваться заранее. Двухдневное обучение "Творческий старт" проведут Лаури Ялонен и Ефим Алёшкин из Ида-Вируского Центра предпринимательства, обладающие обширным предпринимательским опытом, а также Марек Мюльберг, руководитель предпринимательского инкубатора Вильяндиской академии культуры Тартуского университета и программный директор магистерской программы по управлению креативными проектами.
"Творческий старт» включает в себя как лекции, так и практические занятия, создавая устойчивую базу для следующих шагов.
Обучение проводится на эстонском языке, но не требует от участников глубоких языковых познаний.
Новые инновационные решения, рожденные в ходе "Творческого переворота", будут опробованы на осеннем хакатоне и представлены в феврале следующего года на финальном мероприятии под названием "Творческий полет". Три самые заметные команды проекта получат приз в размере 1000 евро и возможности для дальнейшей инкубации в Центре творческого предпринимательства Вильяндиской академии культуры Тартуского университета. Помимо финансовой поддержки, участники смогут завязать хорошие контакты с сообществом для продвижения своих идей.
"Большой дополнительной ценностью для участников является то, что после "Творческого полета" у них будет уникальная возможность встретиться с предпринимателями, инвесторами, наставниками и творческим сообществом. Это позволит найти партнеров по сотрудничеству, с которыми можно будет развивать свои идеи дальше или выводить их на рынок. Это означает, что при успешном сотрудничестве все сильные идеи могут получить полностью практическое воплощение", - добавила Лийва.
- Основными направлениями "Творческого переворота" являются развитие творческого предпринимательства и экономики замкнутого цикла, укрепление предпринимательского потенциала сообщества, создание практических навыков и бизнес-моделей, а также развитие предпринимательских и творческих навыков среди молодежи.
- Проект "Творческий переворот", запущенный Ида-Вируским центром предпринимательства и Вильяндиской академией культуры Тартуского университета, стартует 5 апреля в отеле "Toila SPA", а первый выпуск завершит работу в феврале 2026 года презентацией своих проектов.
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- Ида-Вируский центр предпринимательства - это известный и эффективный двигатель регионального развития, который помогает направлять Ида-Вирумаа к лучшей жизни. Центр предлагает свои консультации предпринимателям, инвесторам, некоммерческим организациям и местным самоуправлениям. Ида-Вируский Центр предпринимательства является частью общегосударственной сети региональных центров развития (МАК).