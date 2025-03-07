Предлагается бесплатный курс повышения квалификации для креативных людей из Ида-Вирумаа

"Цель "Творческого переворота" - развитие креативного предпринимательства и оказание поддержки предприимчивым людям в Ида-Вирумаа, помощь в поиске новых возможностей для применения своих навыков и реализации идей", - пояснила Керсти Лийва, руководитель проекта со стороны Ида-Вируского центра предпринимательства.

Она отметила, что участие в мероприятиях является бесплатным для всех участников и ожидаются все творческие люди, которые хотели бы улучшить свои навыки: "Проект предоставляет необходимые инструменты для дальнейшего получения дохода от творчества и проверку на устойчивость своих идей".

"Творческий переворот" состоит из трех основных этапов, и "Творческий старт" 5 и 12 апреля в Тойла станет первым из них.

"Мы приглашаем участвовать в "Творческом старте" как новичков, так и опытных создателей, которые желают воплотить свои идеи в жизнь или только находятся в их поиске. После старта осенью состоится "Творческий хакатон", на котором можно будет протестировать свою идею и вывести ее на новый уровень. Мы поддержим и проконсультируем участников на каждом этапе, предыдущий опыт не важен", - подбадривает желающих Эвелин Лагле-Нымм, руководитель проекта в Вильяндиской академии культуры Тартуского университета.