Проверьте ваш год: на скрининговое обследование груди приглашено рекордное количество женщин​

В этом году Касса здоровья приглашает более 113 тысяч женщин Эстонии в возрасте 50-74 лет пройти скрининговое обследование на рак груди. Обследование проводится бесплатно как для застрахованных, так и для незастрахованных женщин.

"Год за годом мы движемся в направлении того, чтобы сделать скрининговые обследования доступными для всё большего числа женщин. В прошлом году в целевую группу скрининговых обследований были добавлены женщины в возрасте 70 и 74 лет, а в этом году мы также приглашаем к участию в скрининге и 72-летних женщин. "Расширение целевой группы скрининга - большой шаг вперед в профилактике развития злокачественных опухолей, но в прошлом году мы увидели, что в скрининговых обследованиях, к сожалению, приняли участие только 55 процентов приглашенных 74-летних женщин, в то время как среди 50-летних женщин этот показатель составил 70 процентов", - рассказала Мария Суурна, руководитель службы сферы услуг скрининговых обследований Кассы здоровья, призывающая всех приглашенных женщин проверить свое здоровье.

Кроме того, Касса здоровья работает и над тем, чтобы в будущем приглашать на скрининг молодых женщин, которые подвержены более высокому риску развития рака груди из-за своей генетической предрасположенности. "В начале лета будет протестирована организация обмена данных о генах, а в конце лета начнется обучение акушерок, чтобы все стороны скрининга были готовы к запуску данной обновленной услуги", - добавила Суурна.