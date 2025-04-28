Проверьте ваш год: на скрининговое обследование груди приглашено рекордное количество женщин​

Эстонская касса здоровья напоминает, что скрининговое обследование на рак груди помогает обнаружить злокачественную опухоль уже на ранней стадии, когда шансы на выздоровление и сохранение здоровья значительно выше, чем при обнаружении заболевания на поздней стадии.
В этом году Касса здоровья приглашает более 113 тысяч женщин Эстонии в возрасте 50-74 лет пройти скрининговое обследование на рак груди. Обследование проводится бесплатно как для застрахованных, так и для незастрахованных женщин.
"Год за годом мы движемся в направлении того, чтобы сделать скрининговые обследования доступными для всё большего числа женщин. В прошлом году в целевую группу скрининговых обследований были добавлены женщины в возрасте 70 и 74 лет, а в этом году мы также приглашаем к участию в скрининге и 72-летних женщин. "Расширение целевой группы скрининга - большой шаг вперед в профилактике развития злокачественных опухолей, но в прошлом году мы увидели, что в скрининговых обследованиях, к сожалению, приняли участие только 55 процентов приглашенных 74-летних женщин, в то время как среди 50-летних женщин этот показатель составил 70 процентов", - рассказала Мария Суурна, руководитель службы сферы услуг скрининговых обследований Кассы здоровья, призывающая всех приглашенных женщин проверить свое здоровье.
Кроме того, Касса здоровья работает и над тем, чтобы в будущем приглашать на скрининг молодых женщин, которые подвержены более высокому риску развития рака груди из-за своей генетической предрасположенности. "В начале лета будет протестирована организация обмена данных о генах, а в конце лета начнется обучение акушерок, чтобы все стороны скрининга были готовы к запуску данной обновленной услуги", - добавила Суурна.
Скрининговое обследование на рак груди помогает обнаружить злокачественную опухоль уже на ранней стадии, когда шансы на выздоровление и сохранение здоровья значительно выше, чем при обнаружении заболевания на поздней стадии. При раннем выявлении опухолей в ходе скрининга (т.е. на первой или второй стадии), более 90 процентов женщин остаются живы в течение пяти лет после постановки диагноза, тогда как среди женщин с раком груди, обнаруженным вне рамок скрининговых обследований, этот показатель меньше - 74 процента.
"Ежегодно скрининг помогает спасти жизни сотен женщин, поскольку при регулярном участии в скрининговых обследованиях злокачественная опухоль часто обнаруживается еще до того, как она начнет вызывать симптомы. Возможности лечения у нас на очень хорошем уровне и благодаря этому начало лечения на ранней стадии обеспечивает выздоровление", - рассказала доктор Рийна Кютнер, онколог Северо-Эстонской региональной больницы, подчеркнув важность участия в скрининговых обследованиях. "Конечно понятно, что никто из нас не хочет думать о возможности заболеть, но, к сожалению, рак груди по-прежнему остается самой распространенной формой рака среди женщин Эстонии. Поэтому, дорогие женщины, если вас пригласили на скрининг, пожалуйста, воспользуйтесь этой возможностью. К сожалению, рак груди может возникнуть и у молодых людей, но риск развития этого заболевания увеличивается с возрастом, особенно у женщин старше 50 лет".
Как принять участие в скрининговом обследовании?
- В Эстонии на скрининговые обследования на рак груди приглашаются женщины ввозрасте от 50 до 74 лет через каждые два года.
- В 2025 году на бесплатное скрининговое обследование приглашаются все женщины (включая незастрахованных), родившиеся в 1951, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973 и 1975 годах.
- Для участия в скрининговых обследованиях не обязательно ждать получения личного приглашения. Если вы принадлежите к целевой группе скрининга в этом году, вы можете напрямую связаться с медицинским учреждением, где проводятся обследования, или записаться на прием на Портале здоровья.
- Вы можете принять участие в скрининговых обследованиях на рак груди как в выбранном медицинском учреждении, так и в автобусе с маммографом. Необходимые контакты можно найти на интернет-сайте ЗДЕСЬ.