Налогово-таможенный департамент (НТД) напоминает, что 31 марта - это срок уплаты первой части земельного налога в этом году. Почти 370 тысяч частных и юридических лиц должны уплатить к этому сроку около 48 миллионов евро в общей сложности.
НАПОМИНАНИЕ ⟩ Срок уплаты первой части земельного налога наступит в конце марта
Приблизительно 335 тысяч частных лиц в Эстонии должны уплатить к 31 марта земельный налог на сумму 21 миллион евро. Около 35 тысяч юридических лиц, являющихся собственниками недвижимости, должны уплатить к этому же сроку земельный налог на сумму 27 миллионов евро.
Оставшуюся часть земельного налога можно будет доплатить до 1 октября.
Руководитель по предоставлению услуг в сфере земельного налога Рийта Парксепп напоминает, что налоговая льгота по-прежнему действует для домовладельцев на землю под домом. "Если у вас имеется налогооблагаемая земля и вы еще не ознакомились со своей обязанностью по уплате земельного налога, то можете сделать это в нашей среде электронных услуг e-MTA, а также уплатить там же этот налог, выбрав в меню рубрику "Налоги", затем - "Земельный налог", а потом - "Уведомления о земельном налоге и данные о земле"", - подсказала Рийта Парксепп.
Изменения по уплате земельного налога в этом году
Сумма первой части земельного налога, которую землевладельцы должны уплатить, изменилась в этом году. Если сумма земельного налога в пределах одного местного самоуправления превышает 100 евро, то его первая часть равняется половине от этой суммы, но не менее 100 евро. Если же сумма земельного налога меньше 100 евро, то ее необходимо уплатить целиком к первому сроку.
Ставки на земельный налог изменились во многих местных самоуправлениях. Налоговые ставки 0,1-1% остались на прежнем уровне для участков земли жилого или сельскохозяйственного назначения, на которых имеются приусадебные участки. Налоговые ставки 0,1-0,5% остались на прежнем уровне для сельскохозяйственных угодий. Налоговые ставки на землю с иным целевым составят в этом году 0,1-2%.
На веб-странице НТД можно ознакомиться с налоговыми ставками на землю, установленными местными самоуправлениями на 2025 год.
Предельная ставка повышения земельного налога (так называемый защитный механизм) в этом году изменился. Защитный механизм предназначен для того, чтобы предотвратить резкое повышение земельного налога по сравнению с предыдущим годом. Земельный налог для каждой кадастровой единицы увеличится по сравнению с прошлым годом до 50% (до 20 евро), если освобождения от уплаты налога или соответствующие льготы не применяются в отношении земельного участка. Если же (по сравнению с земельным налогом за прошлый год) рост на 50% составляет меньше 20 евро, то сумма земельного налога увеличится на 20 евро. Если кадастровая единица имеет налоговые освобождения и льготы, то земельный налог в 2025 может отличаться от предыдущего года более чем на 50% (более чем на 20 евро).
Земельный департамент определяет стоимость земли, которая является основанием для расчета земельного налога. Следует обращаться в Земельный департамент по электронной почте info@maaruum.ee, если возникнут вопросы по оцениванию земель.
Земельный налог - это государственный налог, который взимается со всей земли в Эстонии. Местные самоуправления устанавливают ставки на него. Земельный налог в полном объеме поступает в бюджет местного самоуправления, которое может использовать эти поступления для развития местной жизни и предоставления услуг своим жителям.
Подробнее о земельном налоге можно прочитать на веб-сайте НТД.