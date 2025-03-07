НАПОМИНАНИЕ Срок уплаты первой части земельного налога наступит в конце марта

Приблизительно 335 тысяч частных лиц в Эстонии должны уплатить к 31 марта земельный налог на сумму 21 миллион евро. Около 35 тысяч юридических лиц, являющихся собственниками недвижимости, должны уплатить к этому же сроку земельный налог на сумму 27 миллионов евро.

Оставшуюся часть земельного налога можно будет доплатить до 1 октября.

Руководитель по предоставлению услуг в сфере земельного налога Рийта Парксепп напоминает, что налоговая льгота по-прежнему действует для домовладельцев на землю под домом. "Если у вас имеется налогооблагаемая земля и вы еще не ознакомились со своей обязанностью по уплате земельного налога, то можете сделать это в нашей среде электронных услуг e-MTA, а также уплатить там же этот налог, выбрав в меню рубрику "Налоги", затем - "Земельный налог", а потом - "Уведомления о земельном налоге и данные о земле"", - подсказала Рийта Парксепп.

Изменения по уплате земельного налога в этом году

Сумма первой части земельного налога, которую землевладельцы должны уплатить, изменилась в этом году. Если сумма земельного налога в пределах одного местного самоуправления превышает 100 евро, то его первая часть равняется половине от этой суммы, но не менее 100 евро. Если же сумма земельного налога меньше 100 евро, то ее необходимо уплатить целиком к первому сроку.