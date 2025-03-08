Закрыто уголовное дело о смертельной драке в нарвском ночном клубе

"Запись с камеры наблюдения показала, что 40-летний мужчина дважды ударил 23-летнего, после чего молодой человек в ответ ударил его. После удара 40-летний мужчина упал на пол и через несколько мгновений потерял сознание. Прибывшие на место медики пытались его реанимировать, но, к сожалению, безуспешно. Первоначальные данные о происшествии стали основанием для проверки не только факта умышленного нанесения телесных повреждений, но и версии о необходимой самообороне", - прокомментировала прокурор Вируской окружной прокуратуры Маргит Пярн, сообщая о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления, так как стало ясно, что молодой мужчина действовал в рамках необходимой самообороны.