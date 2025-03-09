В городе Нарва-Йыэсуу ненамного подорожает отопление

Департамент конкуренции согласовал для "Adven Eesti" новую предельно рарешенную цену на теплоэнергию в Нарва-Йыэсуу - 99,28 евро за мегаватт-час. Новый тариф вступит в силу с апреля.

Ныне действующая цена на теплоэнергию в городе Нарва-Йыэсуу составляет 97,99 евро - и именно по этому тарифу тепло поставлялось потребителям, например, в феврале. Таким образом, повышение предельной цены составит в апреле чуть более одного процента.

Для сравнения, в соседней Нарве, центральным отоплением в которой ведают компания "Enefit Power" и ее дочернее сетевое предприятие, рост предельной цены на теплоэнергию составит 14 процентов, достигнув округленно 152 евро за мегаватт-час.

Компания "Adven Eesti" оказывает услугу централизованного теплоснабжения в городской части Нарва-Йыэсуу, и через ее сети тепло получают 56 квартирных домов и муниципальные учреждения. Котельная в центре курортного города, имеющая мощность 2,5 мегаватта, производит теплоэнергию путем сжигания биотоплива (древесной щепы).

Осенью 2023 года "Adven Eesti" удалось сильно - приблизительно на треть - снизить стоимость отопления в городе Нарва-Йыэсуу. Это стало возможным благодаря значительному удешевлению древесной щепы, используемой в качестве топлива. До этого тариф там достигал 153 евро за мегаватт-час.